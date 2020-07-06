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Так виглядають найпопулярніші спідниці цього літа

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Мода 2020 - фото 1
Мода 2020 / fashion-woman

Літні спідниці – справжній порятунок для модниць. Дивіться, які спідниці будуть популярними влітку 2020!

У літньому сезоні 2020 року в тренді кілька вже добре знайомих моделей. Які спідниці варто носити цього літа, щоб завжди бути на висоті?

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Плісе

Один з найбільш жіночних і зручних літніх варіантів спідниці-плісе. Це універсальна модель, яка практично ніколи не виходить з моди. Цього літа варто звернути увагу на яскраві кольори і легку, хвилясту тканину, а також на моделі відтінку металік.

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Спідниця-парео

Спідниця такого фасону виглядає свіжо і досить ошатно, тому чудово підійде для літніх вечірок або романтичних зустрічей. Моделі спідниць на запах, до того ж, при правильному виборі підходять під всі типи фігури і доповнюють як офіційні образи, так і образи в стилі кежуал.

Так виглядають найпопулярніші спідниці цього літа - фото 414280

Спідниця для тенісу

Один з найбільш актуальних фасонів цього літа спідниця для тенісу. Такі модні спідниці прийшли на зміну класичним картатим моделям і стриманим шкільним спідницям зі складками.

Так виглядають найпопулярніші спідниці цього літа - фото 414281

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Джерело: fashion-woman
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