Моделі з кумедною засмагою прикрасили модний глянець

Португальський Vogue прикрасили нерівно засмаглі моделі – глянець розмістив фото дівчат розмальованих сонцем і закликав приготуватися до засмаги.

В Instagram глянцю з'явилися світлини з моделями в купальниках, які нерівномірно засмагли. На кадрах дівчата демонструють на камеру смужки світлих ділянок шкіри на сідницях, обличчі і грудях.

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На їхніх тілах видні світліші ділянки шкіри "в формі" бюстгальтерів і білизни. Одна з моделей знялася зі слідами фігурних сонцезахисних окулярів на обличчі, інші продемонстрували світлі плями від прикрас і взуття. У коментарі до поста відзначається, що від сонця люди хочуть двох речей: вітаміну D і соціальної дистанції.

До слова, автором зйомки стала зоряний фотограф Джеймі Нельсон, яка працює з такими відомими моделями, як Кайлі Дженнер, Гвен Стефані, а також з журналами ELLE і Harper's Bazaar.

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