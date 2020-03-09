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Так виглядає розчарування: хлопець хотів спекти торт, а став зіркою Reddit

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Невдалий торт - фото 1
Невдалий торт

Приготування їжі часто перетворюється у справжній мем "очікування і реальність", але герой цього ролика навіть не сподівався, що отримає такий результат. Таке траплялось з кожним!

На платформі Reddit користувач з ніком roastedTofu поділився епічним відео з пирогом, яке швидко піднялось у тренди. За короткий час ролик переглянули понад 65 тисяч осіб, а ще більше як тисячі людей залишили коментарів.

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А все тому, що хлопець хотів спекти торт на свій день народження і показує фінальний етап: витягує випічку з форми. Але все пішло не за планом і замість ідеального пирога він отримав ягідне пюре на тісті. Найепічнішим у цьому відео є саме вираз обличчя головного героя – так виглядає розчарування.

Tried to bake a cake for my birthday... from r/WatchPeopleDieInside

Читайте також: Коли намагаєшся не торкатись обличчя: відео, яке зрозуміють всі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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