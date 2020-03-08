Рецепт чаю по-американськи здивував мережу (відео)

Блогерка перебралась жити до Великобританії, але вирішила розкрити рецепт приготування чаю по-американськи. Однак він настільки вразив мережу, що важко повірити у те, що це не жарт.

Американка Мішель разом з родиною переїхала у Великобританії, а також активніше зайнялась соцмережами, де ділиться кадрами зі свого життя та типовими проблемами, з якими стикаються люди, що змінюють країну.

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На початку березня Мішень з донькою вирішили нарешті пояснити, як відрізняється британське чаювання від американського. Тому продемонстрували весь процес приготування чаю, як типове населення США. Але така інструкція викликала справжній шок у коментаторів. В ролику все йшло не за планом: від відсутності чайника і до величезної кількості цукру та охолодження в холодильнику.

Британці навіть почали знімати власну реакцію на такий контент, а дехто з американців зізнався, що й справді не користується чайником і обожнює холодний чай.

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