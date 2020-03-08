Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус 8 березня

Рецепт чаю по-американськи здивував мережу (відео)

  • 15
Дивний рецепт чаю - фото 1
Дивний рецепт чаю

Блогерка перебралась жити до Великобританії, але вирішила розкрити рецепт приготування чаю по-американськи. Однак він настільки вразив мережу, що важко повірити у те, що це не жарт.

Американка Мішель разом з родиною переїхала у Великобританії, а також активніше зайнялась соцмережами, де ділиться кадрами зі свого життя та типовими проблемами, з якими стикаються люди, що змінюють країну.

І ще: Коли намагаєшся не торкатись обличчя: відео, яке зрозуміють всі

На початку березня Мішень з донькою вирішили нарешті пояснити, як відрізняється британське чаювання від американського. Тому продемонстрували весь процес приготування чаю, як типове населення США. Але така інструкція викликала справжній шок у коментаторів. В ролику все йшло не за планом: від відсутності чайника і до величезної кількості цукру та охолодження в холодильнику.

Британці навіть почали знімати власну реакцію на такий контент, а дехто з американців зізнався, що й справді не користується чайником і обожнює холодний чай.

@jchelle36

How I as an American make tea ##americanintheuk @mleemaster10

♬ original sound - jchelle36

Читайте також: Американець прийшов на весілля сестри з ламою: кумедне відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Подорож на 8 березня: маршрут, який вразить вашу кохану жінку
  • 02 березня, 16:14
  • 3214
ТОП 5 чоловічих трендів 2010-х, які уже не актуальні у новому десятилітті
  • 29 лютого, 16:50
  • 883
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2150637
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл