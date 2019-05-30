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Так виглядає модель з найтемнішою шкірою

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Ньякім не тільки затята прихильниця різноманітності в індустрії моди - фото 1
Ньякім не тільки затята прихильниця різноманітності в індустрії моди / Diario de Sevilla

Знайомтеся, це Ньякім Гатвех, модель з Південного Судану, яка вчить людей не боятися темряви. Вона рішуче руйнує стандарти традиційної краси.

Яскраву 24-річну модель, яка зараз живе в Міннеаполісі, штат Міннесота, не бентежить її неймовірно темна шкіра. "Моя чорнота елегантна. Зрештою, я представляю націю воїнів", – так підписала дівчина одне зі своїх численних фото в Instagram.

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Під іншим знімком вона детально описала, як одного разу водій Uber запропонував їй "відбілити" свою шкіру, але у відповідь вона тільки розсміялася. "Ви не повірите, які питання мені ставлять і як на мене дивляться через колір моєї шкіри".

Ньякім не тільки затята прихильниця різноманітності в індустрії моди, але і гучний голос за права афроамериканців в усьому світі. Її навіть якось назвали Королевою темряви, але вона з радістю прийняла цей титул. "Чорний – сміливий, чорний – красивий, чорний – золотий... Не дозволяйте американським стандартам знищити вашу африканську душу. Любіть шкіру, в якій ви живете, незалежно від того, якого вона кольору або відтінку..."

Так виглядає модель з найтемнішою шкірою - фото 330768

Так виглядає модель з найтемнішою шкірою - фото 330769

Так виглядає модель з найтемнішою шкірою - фото 330770

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Так виглядає модель з найтемнішою шкірою - фото 330772

Так виглядає модель з найтемнішою шкірою - фото 330773

Так виглядає модель з найтемнішою шкірою - фото 330774

Так виглядає модель з найтемнішою шкірою - фото 330775

Так виглядає модель з найтемнішою шкірою - фото 330776

Так виглядає модель з найтемнішою шкірою - фото 330777

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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