Так виглядає модель з найтемнішою шкірою

Знайомтеся, це Ньякім Гатвех, модель з Південного Судану, яка вчить людей не боятися темряви. Вона рішуче руйнує стандарти традиційної краси.

Яскраву 24-річну модель, яка зараз живе в Міннеаполісі, штат Міннесота, не бентежить її неймовірно темна шкіра. "Моя чорнота елегантна. Зрештою, я представляю націю воїнів", – так підписала дівчина одне зі своїх численних фото в Instagram.

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Під іншим знімком вона детально описала, як одного разу водій Uber запропонував їй "відбілити" свою шкіру, але у відповідь вона тільки розсміялася. "Ви не повірите, які питання мені ставлять і як на мене дивляться через колір моєї шкіри".

Ньякім не тільки затята прихильниця різноманітності в індустрії моди, але і гучний голос за права афроамериканців в усьому світі. Її навіть якось назвали Королевою темряви, але вона з радістю прийняла цей титул. "Чорний – сміливий, чорний – красивий, чорний – золотий... Не дозволяйте американським стандартам знищити вашу африканську душу. Любіть шкіру, в якій ви живете, незалежно від того, якого вона кольору або відтінку..."

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