Rihanna спокусливо оголила плечі в яскравому образі

Співачка Rihanna, яка нещодавно представила свій бренд одягу Fenty, не втомлюється демонструвати стильні образи.

Rihanna вже встигла показати коротке плаття-піджак, яке одягла на презентацію марки в Парижі, стильний джинсовий образ і купу інших речей з дебютної колекції.

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Також дівчина поділилася з шанувальниками серією знімків. На одному вона позує в платті без шлейок, що відкриває оголені плечі. На другому показала білу футболку, гірчичного відтінку міні-спідницю, куртку і великі сонцезахисні окуляри. Доповнює образ манікюр кислотно-зеленого відтінку, яскравий макіяж, високий хвіст на потилиці, а також безліч підвісок.

Шанувальники, які звикли до того, що їх королева регулярно викладає все нові образи, часом не можуть знайти слів для вираження своїх захоплень. Проте експресії їм не позичати.

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