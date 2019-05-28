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Володимир Зеленський ЗНО

Rihanna спокусливо оголила плечі в яскравому образі

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Дівчина поділилася з шанувальниками серією знімків - фото 1
Дівчина поділилася з шанувальниками серією знімків / Delfi

Співачка Rihanna, яка нещодавно представила свій бренд одягу Fenty, не втомлюється демонструвати стильні образи.

Rihanna вже встигла показати коротке плаття-піджак, яке одягла на презентацію марки в Парижі, стильний джинсовий образ і купу інших речей з дебютної колекції.

І ще: У великому костюмі: Rihanna здивувала новим образом

Також дівчина поділилася з шанувальниками серією знімків. На одному вона позує в платті без шлейок, що відкриває оголені плечі. На другому показала білу футболку, гірчичного відтінку міні-спідницю, куртку і великі сонцезахисні окуляри. Доповнює образ манікюр кислотно-зеленого відтінку, яскравий макіяж, високий хвіст на потилиці, а також безліч підвісок.

Шанувальники, які звикли до того, що їх королева регулярно викладає все нові образи, часом не можуть знайти слів для вираження своїх захоплень. Проте експресії їм не позичати.

Rihanna спокусливо оголила плечі в яскравому образі - фото 330429

Rihanna спокусливо оголила плечі в яскравому образі - фото 330430

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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