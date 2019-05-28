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Rihanna спокусливо оголила плечі в яскравому образі
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Співачка Rihanna, яка нещодавно представила свій бренд одягу Fenty, не втомлюється демонструвати стильні образи.
Rihanna вже встигла показати коротке плаття-піджак, яке одягла на презентацію марки в Парижі, стильний джинсовий образ і купу інших речей з дебютної колекції.
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Також дівчина поділилася з шанувальниками серією знімків. На одному вона позує в платті без шлейок, що відкриває оголені плечі. На другому показала білу футболку, гірчичного відтінку міні-спідницю, куртку і великі сонцезахисні окуляри. Доповнює образ манікюр кислотно-зеленого відтінку, яскравий макіяж, високий хвіст на потилиці, а також безліч підвісок.
Шанувальники, які звикли до того, що їх королева регулярно викладає все нові образи, часом не можуть знайти слів для вираження своїх захоплень. Проте експресії їм не позичати.
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