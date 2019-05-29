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Володимир Зеленський ЗНО

Сексуальна Белла Хадід у шкірі розбурхала фанатів (18+)

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Белла Хадід у білизні - фото 1
Белла Хадід у білизні / instagram.com/bellahadid

Популярна модель Белла Хадід опинилась у центрі обговорень через незвичайний звабливий образ. Молода зірка вирішила показати ідеальну форму в шкіряному вбранні.

22-річна американська модель Белла Хадід доволі активний користувач Instagram, тому не дивно, що за нею стежать понад 24,5 млн осіб. Дівчина частенько ділиться кадрами зі свого життя: від зйомок і світських заходів до звичайних буднів.

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Нещодавно Белла вирішила приміряти футуристичний образ – шкіряний топ та шкіряну спідницю, які підкреслили форми зірки. Доповнила дівчина свій вигляд незвичайними панчохами та підборами, зібравши за лічені години понад 447 тис. вподобань. "Відправте мене у майбутнє", – зазначила сама Хадід в описі.

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instagram.com/bellahadid

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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