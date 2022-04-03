Святослав Вакарчук заспівав для жінок у лікарні Миколаєва: відео

Фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук зараз їздить містами України й намагається підтримувати народ України у цей непростий час. На цей раз артист завітав до лікарні Миколаєва, аби підбадьорити тамтешніх пацієнтів.

Так, Святослав Вакарчук не перестає підтримувати дух мирних жителів, які постраждали від російських окупантів. Співак приїхав до миколаївської лікарні й виступив перед жінками. Музикант виконав пісню "Все буде добре".

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На кадрах відео в Instagram видно, як Вакарчук вмостився посеред палати й заспівав свій хіт, награючи мелодію на гітарі.

Миколаїв. Лікарня. Жінки, які постраждали від російського вторгнення. Зокрема, там були й ті, яких рятували з-під завалів Миколаївської ОДА. Найчастіше говорять одне: "Ми віримо, що все буде добре. Все буде Україна. Все – завдяки нашим захисникам, – прокоментував ролик музикант.

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