Репер Потап дав 5 порад росіянам: як уникнути служби та залишитися живими

1 квітня у Росії стартувала призовна кампанія. Тож український репер Потап, котрий не втрачає надії достукатися до мешканців боліт, підкинув кілька порад, як їм уникнути війни. Зокрема він поділився 5 порадами, які допоможуть росіянам не повернутися додому "двохсотими".

У своєму інстаграмі Потап поділився п'ятьма порадами для росіян, які не хочуть воювати проти України. Ми не надто впевнені, що ними хтось скористається. Але йой, най буде!

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Просто репер Потап, мабуть, забув, що на Росії не працює інстаграм. Тож є дуже високі шанси, що до своєї цільової аудиторії він не достукається. А якщо і достукається, то він пропонує ось що:

відмовитися воювати за особистими переконаннями; отримати довідку про непридатність до служби; уникати вручення повістки; піти у відпустку; не перебувати за місцем реєстрації.

До слова, на Росії і так всіляко намагаються уникнути призову. Так, уже відомо про тисячі мешканців країни-агресорки, які після наслуханих жахіть про війну в Україні, навіть до армії йти не хочуть. І правильно, адже в нашій країні вони можуть стати хіба прекрасним перегноєм. І війна проти їхньої "другої армії" світу це довела!

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