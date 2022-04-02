Телеведучий Андрій Бедняков опублікував щемливе відео та прочитав вірш про Маріуполь

Андрій Бедняков – відомий телеведучий родом з Маріуполя. У своїх соцмережах він оприлюднив відео, на якому видно кадри мирного міста, а також нові знимки окупованого Маріуполя. На такий відеоряд телеведучий наклав вірш про рідне місто, який декламує сам.

Андрій Бедняков – маріуполець і не може стояти осторонь тих звірств, які чинять російські окупанти над його рідним містом.

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Телеведучий з перший днів не мовчав, а розповідав про те, що відбувається в Україні. На цей раз він емоційно розповів у поезії, що зробили росіяни з нашим улюбленим містом біля моря.

Вірш про Маріуполь читає Андрій Бедняков:

Вірш про Маріуполь, текст:

Почти не слышно сердца города стуки

Вы забрали оттуда живое

Запустив свои кровавые руки в мирный город, который у моря

Вы бомбите его всем, чем можно

Со всей злостью, не переставая

И трубите все время дотошно

Мол, все по плану – освобождаем

Никогда не нужны были люди

Нужно вам только флаг свой повесить

Вы театр кровавым этюдом черной марлей пришли занавесить

Только вот об этом не скажут

На россии или на первом

Пропаганда и ложь не айва – рот им не вяжет

Там давно поток правды был прерван

Слова "правда" там нет

Пусть не спорят

Ничего нет, кроме муки и горя

Не прощу никогда вам мой город

Тот, что мирный и тот что у моря.

Переклад вірша про Маріуполь українською:

Майже не чутно серця міста стукіт

Ви забрали звідти живе

Запустивши свої криваві руки в мирне місто, яке біля моря

Ви бомбите його всім, чим можна

З усією злістю, не перестаючи

І трубіть весь час скрупульозно

Мовляв, все за планом – звільняємо

Ніколи не потрібні були люди

Потрібно вам тільки свій прапор повісити

Ви театр кривавим етюдом чорною марлею прийшли завісити

Тільки ось про це не скажуть

На Росії або на першому

Пропаганда та брехня не айва – рота їм не в'яже

Там давно потік правди був перерваний

Слова "правда" там немає

Нехай не сперечаються

Нічого немає, крім муки та горя

Не прощу ніколи вам моє місто

Той, що мирний і той, що біля моря.

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