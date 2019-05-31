Святослав Вакарчук розповів, як живе і скільки заробляє

Музикант Святослав Вакарчук, який планує йти на парламентські вибори зі своєю партією "Голос", поділився деталями свого життя. Де мешкає лідер ОЕ та скільки грошей має на рахунках - читайте далі.

Співак Святослав Вакарчук вже готується до виборів у парламент, тому не соромиться говорити про свої статки в інтерв'ю Liga.net.

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"Я досить скромна людина в побуті. Я мешкаю у багатоквартирному будинку. У мене дві квартири в Києві, але в одній я давно не живу. У мене немає ніякої нерухомості за кордоном і ніколи не було. Я ні на кого нічого не записував", – поділився він. До того ж, Святослав не займається орендою нерухомості.

Також фронтмен Океану Ельзи розповів, що на його банківських рахунках зараз близько 12 мільйонів гривень. Він наголосив, що немає жодних офшорних фірм та зв'язків з олігархами.

Відзначимо, що Вакарчуку належить також компанія з продажу квитків "Симетрія". Про її прибуток музикант не зміг розказати, оскільки її діяльність пов'язана і з концертами ОЕ.

"Вони взаємно доповнюють один одного – цей бізнес допомагає "Океану Ельзи" більш ефективно заробляти гроші, маючи свого концертного оператора. Сервісний бізнес також заробляє на інших заходах, але незначно", – підсумував Вакарчук.

Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net

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