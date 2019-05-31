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Святослав Вакарчук розповів, як живе і скільки заробляє

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Вакарчук розповів про свої статки - фото 1
Вакарчук розповів про свої статки / Андрій Гудзенко/LIGA.net

Музикант Святослав Вакарчук, який планує йти на парламентські вибори зі своєю партією "Голос", поділився деталями свого життя. Де мешкає лідер ОЕ та скільки грошей має на рахунках - читайте далі.

Співак Святослав Вакарчук вже готується до виборів у парламент, тому не соромиться говорити про свої статки в інтерв'ю Liga.net.

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"Я досить скромна людина в побуті. Я мешкаю у багатоквартирному будинку. У мене дві квартири в Києві, але в одній я давно не живу. У мене немає ніякої нерухомості за кордоном і ніколи не було. Я ні на кого нічого не записував", – поділився він. До того ж, Святослав не займається орендою нерухомості.

Вакарчук розповів, де живе - фото 330907

Також фронтмен Океану Ельзи розповів, що на його банківських рахунках зараз близько 12 мільйонів гривень. Він наголосив, що немає жодних офшорних фірм та зв'язків з олігархами.

Відзначимо, що Вакарчуку належить також компанія з продажу квитків "Симетрія". Про її прибуток музикант не зміг розказати, оскільки її діяльність пов'язана і з концертами ОЕ.

"Вони взаємно доповнюють один одного – цей бізнес допомагає "Океану Ельзи" більш ефективно заробляти гроші, маючи свого концертного оператора. Сервісний бізнес також заробляє на інших заходах, але незначно", – підсумував Вакарчук.

Скільки заробляє Святослав Вакарчук - фото 330908

Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net

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Джерело: Liga.net
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