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Як Саакашвілі зустрічали в Україні: коровай і танці
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Позбавлений у 2017 році громадянства України екс-губернатор Одеської області Міхеіл Саакашвілі приземлився у Борисполі.
Колишній президент Грузії й екс-губернатор Одеської області Міхеіл Саакашвілі повернувся в Україну. 29 травня політик приземлився в аеропорту Бориспіль.
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Перед прильотом Саакашвілі розповів, що хоче зробити після повернення в Україну: зустрітися з близькими, поїсти борщу з пампушками і відвідати новий міст у Києві. Нагадаємо, Саакашвілі попросив президента України повернути йому українське громадянство. У своєму зверненні він наголосив, що не бажає обіймати жодні посади.
28 травня президент Володимир Зеленський повернув йому громадянство України, якого Саакашвілі позбувся через указ екс-президента України Петра Порошенка в липні 2017 року.
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