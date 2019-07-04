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Святослав Вакарчук прокоментував закон про "дематюкацію"

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Вакарчук прокоментував заборону матюків - фото 1
Вакарчук прокоментував заборону матюків

Очільник партії "Голос" Святослав Вакарчук відреагував на ідею "дематюкації мови", яку запропонувала нардепка Ольга Богомолець.

Музикант та лідер "Голосу" Святослав Вакарчук поділився думками щодо "дематюкації" під час акції на підтримку закону про люстрацію під будівлею Конституційного суду.

І ще: Чому матюкатися корисно для здоров'я: відповідь Супрун

"При всій повазі, я людина з рок-н-рольного минулого і теперішнього, тому думаю мені було б не зовсім чесно виступати за те, щоб сьогодні ми ухвалювали цей закон, оскільки я сам – людина з такого середовища в якому часом користуються міцними словами", – зізнався він.

Також Вакарчук наголосив, що варто розуміти, що є значно важливіші речі для українців.

"А якщо серйозно я хочу сказати, що закон про люстрацію – це серйозно, медична реформа – це серйозно, очищення судів від корупційних суддів – це серйозно, речі, за які стояв Майдан, – це серйозно, на сході хлопці – це серйозно. Я думаю, що є важливіші речі, ніж закон про неналежні слова", – додав він.

Це цікаво: Реакція мережі на законпроект Богомолець про заборону матюків

Джерело: hromadske.ua
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