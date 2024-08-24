Святковий манікюр на 1 вересня: цікаві ідеї для старшокласниць

Зовсім скоро школярі знову підуть до школи та почнеться новий навчальний рік. До цього дня пропонуємо підбірку оригінальних та креативних ідей манікюру для старшокласниць.

В день знань кожна школярка хоче виглядати найкраще. Дівчата заздалегідь продумують свій образ до початку навчального року.

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Для ідеального образу важливо не тільки зробити зачіску і одяг, але і не забути про манікюр. Щоб вам було простіше обрати, не витрачаючи при цьому багато часу на пошуки, скористайтеся нашою спеціальною добіркою готових ідей манікюру до 1 вересня.

Корисні поради при виборі дизайну:

Для навчальних закладів краще обирати нейтральні відтінки, не надто яскраві.

Можна застосовувати дизайни, але вони не повинні бути в великих кількостях і виглядати зухвало.

Якщо ви не любите однотонний манікюр – виділіть один ніготь не яскравим принтом або маленькими камінцями.

Ідеї ніжного манікюру:

Манікюр

Манікюр

Манікюр

Манікюр

Манікюр

Манікюр

Манікюр

Манікюр

Ідеї яскравого манікюру:

Манікюр

Манікюр

Манікюр

Манікюр

Манікюр

Манікюр

Манікюр

Манікюр

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