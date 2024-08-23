Збираємось до школи стильно: підбірка найкращих зачісок для першокласниць на 1 вересня

Зачіска на першу шкільну лінійку – важливий пункт для дівчаток. Адже кожна школярка прагне бути красивою та стильною у цей особливий день.

Щоб полегшити батькам пошук найкращої зачіски, Радіо Максимум підготувало кілька прикладів укладання волосся.

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Підбірка найкращих зачісок для першокласниць на 1 вересня:

Риб’ячі хвостики

Прості риб’ячі хвостики, доповнені атласними бантиками, виглядають надзвичайно стильно не тільки на малій дівчинці, але і на більш дорослій дівчині підлітку.

Риб’ячі хвостики

Об’ємна коса

Ще одна гарна і ефектна зачіска, яка обов’язково повинна бути в арсеналі дівчат з довгим волоссям. Пишне плетіння за допомогою резинок дозволяє створити об’єм та густину, це відмінний варіант для святкового образу, як на перший, так і на останній дзвоник. Об’ємну косу можна додатково прикрасити шпильками, бантиками або чергувати кольори резинок.

Об’ємна коса

Мальвінка

Універсальна і дуже проста зачіска, яка підійде дівчатам для довгого, середнього і навіть короткого волосся і яку, до всього, легко виконати своїми руками. Її роблять не те, що на 1 вересня, а й нареченим на весілля – настільки стильно і красиво вона виглядає.

Мальвінка

Віночок

Це дуже популярний тип плетіння волосся. "Віночок" ідеально підходить для відвідування школи, адже все волосся зібране і не заважає під час навчання.

Віночок

Водоспад

Коса-водоспад плететься по всьому колу голови і підійде для такої зачіски як "мальвінка" або "віночок".

Водоспад

Різноманітні пучки

Дуже популярна стильна та красива зачіска, яка має багато інтерпретацій. Її можна як гладко укладати, так і робити хаотичною, злегка розпатланою, з випущеними на обличчя пасмами; підібрати волосся повністю або залишити частину розпущеною; зібрати в один або два пучки, внизу, зверху або на потилиці.

Можна доповнювати різним плетінням – звичайною косою, французькою, у техніці "водоспад", колоском або будь-яким іншим, яке вмієте робити своїми руками. На 1 вересня до школи більш урочисто виглядатиме з бантами чи зав’язаними стрічками.

Пучок

Хвіст капельками

Це є практичною зачіскою для школярів, оскільки вона ніколи не розпадається. Щоб її зробити потрібно 5-6 резинок, залежно від довжини волосся. Спершу варто зав'язати високий хвіст, а потім додавати резинки до кінця, опускаючи на 4-5 сантиметрів від попередньої.

Хвіст капельками

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