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Скільки коштує зібрати дитину до школи: огляд цін у 2024 році
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Серпень – період активної підготовки до початку нового навчального року. Особливо стресовий цей час в батьків майбутніх першокласників, адже потрібно повністю зібрати дитину до школи.
У новому матеріалі Радіо Максимум розповідає, що купити школярам перед початком нового навчального року, та скільки це коштує.
До слова: Корисні поради психологів, як швидко адаптуватися в новій школі
Перелік необхідних речей для учня 1 класу:
Навчальні приладдя:
- Зошити в клітинку – 10 штук (по 12 аркушів)
- Зошити в похилу лінію – 10 штук (12 аркушів)
- Пенал м’який
- Гумка
- Олівці прості, олівці кольорові
- Стругачка
- Лінійка 20 см
- Ручки кулькові
- Ручки кольорові (кулькові або гелеві) – червона, зелена, чорна
- Папка для зошитів
- Обкладинки для зошитів (цупкі)
- Пачка паперу (А-4)
Для уроків образотворчого мистецтва:
- Альбом
- Пензлики
- Фарби-акварель (медові)
- Пластиковий стакан для води
Для уроків трудового навчання:
- Кольоровий папір (тонкий)
- Кольоровий картон
- Клей-олівець, пензлик для клею
- Ножиці (безпечні для дітей)
- Пластилін
Для уроків фізичної культури:
- Спортивний костюм
- Футболка
- Спортивне взуття
Для всіх дітей: одяг ділового стилю, змінне закрите взуття. До цього списку варто додати пляшечку для води, ланчбокс, рюкзак і сумку для спортивної форми.
Ціни на шкільне приладдя:
Ми обирали товари за середніми цінами в мережевому магазині канцелярських товарів. Орієнтувались на якісні товари та пропозиції зі знижками. Здорожчання в категорії відбулось в середньому лише на 5%, порівняно з минулим роком.
- Вартість ортопедичного рюкзака складає 999 грн.
- Сумка для спортивної форми вартує 200 грн.
- Пенал, разом з набором кольорових олівців, стругачкою, лінійкою, гумкою, ручками, коштуватиме в середньому 508 грн.
- На ланчбокс потрібно буде витратити 195 грн.
- Тека для зошитів коштуватиме до 150 грн, так само як і минулого року.
- Фарби акварель: 250 гривень.
- Зошити (20 штук) та обкладинки: 300 гривень.
- Пачка паперу А4 – 185 грн.
- Альбом для малювання, пензлики, пластиковий стакан для води – 200 грн.
- Набір для трудового навчання – 250 грн.
Разом – 3237 грн.
Одяг:
- Дитячі туфлі коштують на 8% дорожче ніж у 2023, середня вартість складає 350 грн.
- Вартість кросівок піднялась на 14% і складає 530 грн.
- В середньому на 7% піднялась ціна і на одяг – дитяча сорочка цьогоріч коштує 250 грн, спортивний костюм 450 грн, штани 275 грн, а джинси 300 грн.
- Середня ціна вишиванки становить 450 грн.
Загалом, аби вдягти дитину до школи, батькам доведеться витратити приблизно 2 605 грн.
Підсумовуючи, підготовка до навчального року 2024 стане дещо дорожчою, ніж торік. Це викликано як загальним підвищенням цін на товари, так і зростанням супутніх витрат в Україні – логістики, через підвищення цін на пальне, підвищення закупівельних цін, через здорожчання долара тощо.
Для багатьох родин ці витрати стають серйозним фінансовим викликом, змушуючи шукати шляхи економії, серед яких купівля вживаних речей. Попри це, підготовка до школи залишається важливим етапом у житті кожної дитини.
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