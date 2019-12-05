Свят! Свят! Свят! – Потап, Олег Винник і Оля Полякова представили спільний хіт

Головні українські хітмейкери Потап, Олег Винник та Оля Полякова випустили спільну пісню "Свят! Свят! Свят!", яка стала офіційним саундтреком до продовження комедії "Скажене Весілля". За словами артистів, новий хіт присвячений усім святам країни.

Друга частина комедії "Скажене весілля" вийде на екрани вже 25 грудня 2019 року, тож автори фільму продовжують інтригувати глядачів. Цього разу вони потішили саундтреком "Свят! Свят! Свят!", який виконує тріо найпопулярніших виконавців України.

Це цікаво: Головний саундтрек до продовження комедії Скажене весілля

Музику і слова нового хіта про те, що не буває багато свят, написав лідер MOZGI. Слухайте спільний хіт від Потапа, Олега Винника і Олі Полякової!

Текст і слова пісні "Свят! Свят! Свят!"

Пролітають наче журавлі літа

В пам'яті лишаються наші свята

Там на фотках ми щасливі і смішні

Дайте мені свята, дайте свята мені

Давай, давай

Єєєє, давай, давай

Полякова і Потап і Винник

Ні фіга собі компашка

Еех, давай, давай

Скільки свят

Є у нас

Ти рахуй не рахуй

Все одно буде мало

Як життя показало

Ніби

Цвях

У мій дах

Запливаю за буй

Дотягнутись до свята

Не буває багато

Свят! Свят! Свят!

Свят! Свят! Свят!

Не буває багато

Свят! Свят! Свят!

Свят! Свят! Свят!

Не буває багато свят

Свят! Свят!

А у новинах все пагано

Хто в цім винуватий

Я втомився розбиратись

Просто хочу свята

В інтернеті бійка

Хто вата, хто не вата

Як мені набридло все

Я просто хочу свята

Христини дитини

Купівля машини

Великдень

Різдво

І продаж квартири

Трійця і Пасха

Отримання КАСКО

З хлібом і сіллю

Скажені весілля

Свят! Свят! Свят!

Свят! Свят! Свят!

Не буває багато

Свят! Свят! Свят!

Свят! Свят! Свят!

Не буває багато свят

Свят! Свят!

Пролітають ніби журавлі літа

В пам`яті лишаються наші свята

Там на фотках ми щасливі і смішні

Дайте мені свята, дайте свята мені

Свят! Свят! Свят!

Свят! Свят! Свят!

Не буває багато

Свят! Свят! Свят!

Свят! Свят! Свят!

Не буває багато свят

Свят! Свят!

Потап, Олег Винник та Оля Поляков

Читайте також: Найкращі українські пісні листопада 2019, які вас вразять