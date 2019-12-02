Нова українська музика: найкращі пісні листопада 2019, які вас вразять

Листопад 2019 став багатим на якісні прем'єри! Нова українська музика поповнилась піснями та кліпами, за які не соромно. Свіжий хіт гурту KAZKA, крутий альбом alyona alyona та пізнавальний кліп ТНМК – зацініть сучасні українські пісні.

У плейлист хітів листопада ввійшли новинки різних жанрів, тож ви точно знайдете композицію до душі. Слухайте онлайн нові українські пісні та дивіться нові кліпи на Радіо МАКСИМУМ!

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НОВА УКРАЇНСЬКА МУЗИКА: листопад 2019

KAZKA – Палала

Під кінець 2019-го року KAZKA потішила шанувальників прем'єрою пісні "Палала", яка стала першим релізом гурту після кількох місяців затишшя. Однак протягом цього часу музиканти не ледарювали, а працювали над своїм другим альбомом "Nirvana". Уже незабаром вийде і сама платівка, а поки що насолоджуйтесь новою піснею!

ТНМК – Історія України за 5 Хвилин

"Танок на майдані Конґо" представив пізнавальний анімаційний кліп на пісню "Історія України за 5 хвилин", у якому Фагот читає реп про головні віхи нашої Батьківщини. Від Трипілля і до сьогодення – дивіться круте відео!

alyona alyona – альбом "В хаті МА"

Зірка української хіп-хоп сцени Альона Савраненко здивувала несподіваним релізом. У листопаді 2019-го року реперка випустила мініальбом "В хаті МА", який складається з 8 пісень. У платівку ввійшли два знайомі хіти "Завтра" і "Мамин суп", а ще 6 нових пісень.

Зацініть качові новинки:

Джамала – Ціна правди

Співачка Джамала випустила проникливу пісню "Ціна правди", яка стала саундтреком однойменного біографічного фільму про журналіста Гарета Джонса. Стрічка заснована на реальних подіях, які розгортались в Україні в 1933 році. Тоді в СРСР приїхав британський журналіст з наміром взяти інтерв'ю у Сталіна. Та його нова знайома розкрила йому очі на те, що відбувається у Союзі. Ризикуючи власним життям, Гарет Джонс написав репортаж про Голодомор в Україні. Дивіться кліп із кадрами фільму, від якого мурашки по шкірі!

MELOVIN – Вітрила

Улюбленець молоді Костя Бочаров написав музику до серіалу "Новенька". Особливо глядачі оцінили пісню "Вітрила", яку MELOVIN виконує із головною акторкою стрічки. Прикметно, що цей трек ввійшов в альбом виконавця "Octopus" під назвою "Expectations", але український переклад пісні ще більше сподобався фанатам.

TAYANNA – До мами

Свою нову пісню "До мами" Тетяна Решетняк присвятила людині, яка завжди поруч з кожним із нас. "У різних життєвих ситуаціях ніхто не підбере кращих слів, ніж вона. Ми повертаємось до мами, коли нам потрібна порада, коли нам добре чи погано, весело або самотньо", – наголосила виконавиця.

Арсен Мірзоян – Незнайомці

Співак Арсен Мірзоня полюбляє дивувати шанувальників незвичайними відеороботами, тож і кліп на трек "Незнайомці" з альбому "Інгредієнт" не став винятком. Для зйомок відео він провів близько 10 годин на вугільному сховищі у скафандрі. А все для того, щоб створити ефект перебування на іншій планеті. Дивіться, що з цього вийшло:

Alyosha – Планети

Співачка Олена Тополя в листопаді випустила не тільку нову пісню "Планети", а й кліп на неї. У відеороботі зірка з'являється у відвертих, але дуже чуттєвих образах. Дивіться відео:

Pianoбой – альбом "ХІСТОРІ"

Дмитро Шуров випустив перший за 4 роки альбом. Довгоочікувана платівка проєкту Pianoбой отримала назву "ХІСТОРІ", і саме нею артист святкує 10-річний ювілей сольної кар'єри. Слухайте та насолоджуйтесь новими піснями!

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – Весь світ

Гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ представив кліп на пісню "Весь світ" з альбому "Мільярди". Зйомки відео відбувалися у Львівському національному академічному театрі опери та балету. Композиція вже підкорила слухачів своєю ніжністю та чуттєвістю, тож насолоджуйтесь і кліпом:

Наталія Могилевська – Я покохала

Нещодавно Наталя Могилевська зізналась, що закохана, а тепер зірка розповіла про це у новій пісні "Я покохала". Приниклива і водночас запальна композиція присвячена саме її обранцю. Ім'я коханого співачка поки що тримає у таємниці, однак в інтригуючому кліпі вона довела, що інші чоловіки її уже не "чіпляють".

ВІП Тернопіль – Весіллє

Улюблені коміки з "VIP Тернопіль" випустили логічне продовження "Синьої смужки". У рамках авторського проєкту "ВІА Кіп'яток" на світ з'явилося "Весіллє", у якому епічна історія Таньки супроводжується новими приколами. Це однозначно зробить ваш день!

MamaRika – Дурненька

Анастасія Кочеткова випустила запальний трек про перше кохання. "Коли ти зовсім юна та наївна, закохатися в когось – це не проблема. Проблема з'являється після того, як очікування зовсім не збігаються з реальністю: дзвінки без відповіді, нерозділені почуття та багато дівочих сліз. Добре, коли поруч є ті, хто може тебе підтримати, та дати слушну пораду", – прокоментувала прем'єру зірка.

Latexfauna – Odyssey

Latexfauna випустила новий хіт, і в ньому немає суржику! Пісню "Одіссей" гурт присвятив "найкрутішій цивілізації, що існувала на Землі – свободолюбивим грекам, які плекали культ науки, свободи, фізичної культури і мистецтва". На думку музикантів, дух хитромудрого Одіссея буде супроводжувати нас завжди!

Sonya Kay – Ходимо

Молода українська співачка Sonya Kay потішила фанатів сонячним відео на пісню "Ходимо", який переносить у літо. Яскравий кліп знімали у Києві, перетворивши весь процес у справжнісінький Форсаж. Незвичайний транспорт і така ж не звичайна Sonya Kay – ловіть трохи сонця в цей зимовий день!

KALUSH – Ти гониш

Протеже alyona alyona продовжують завойовувати аудиторію. Нова пісня калуського гурту "Ти гониш", у якій, власне, крім приспіву нічого більше й незрозуміло, захоплює качовим ритмом та засідає в голову надовго.

А яка пісня сподобалась вам найбільше? Пишіть у коментарях!

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