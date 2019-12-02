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Нова українська музика: найкращі пісні листопада 2019, які вас вразять
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Листопад 2019 став багатим на якісні прем'єри! Нова українська музика поповнилась піснями та кліпами, за які не соромно. Свіжий хіт гурту KAZKA, крутий альбом alyona alyona та пізнавальний кліп ТНМК – зацініть сучасні українські пісні.
У плейлист хітів листопада ввійшли новинки різних жанрів, тож ви точно знайдете композицію до душі. Слухайте онлайн нові українські пісні та дивіться нові кліпи на Радіо МАКСИМУМ!
Це цікаво: Яка українська пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
НОВА УКРАЇНСЬКА МУЗИКА: листопад 2019
KAZKA – Палала
Під кінець 2019-го року KAZKA потішила шанувальників прем'єрою пісні "Палала", яка стала першим релізом гурту після кількох місяців затишшя. Однак протягом цього часу музиканти не ледарювали, а працювали над своїм другим альбомом "Nirvana". Уже незабаром вийде і сама платівка, а поки що насолоджуйтесь новою піснею!
ТНМК – Історія України за 5 Хвилин
"Танок на майдані Конґо" представив пізнавальний анімаційний кліп на пісню "Історія України за 5 хвилин", у якому Фагот читає реп про головні віхи нашої Батьківщини. Від Трипілля і до сьогодення – дивіться круте відео!
alyona alyona – альбом "В хаті МА"
Зірка української хіп-хоп сцени Альона Савраненко здивувала несподіваним релізом. У листопаді 2019-го року реперка випустила мініальбом "В хаті МА", який складається з 8 пісень. У платівку ввійшли два знайомі хіти "Завтра" і "Мамин суп", а ще 6 нових пісень.
Зацініть качові новинки:
Джамала – Ціна правди
Співачка Джамала випустила проникливу пісню "Ціна правди", яка стала саундтреком однойменного біографічного фільму про журналіста Гарета Джонса. Стрічка заснована на реальних подіях, які розгортались в Україні в 1933 році. Тоді в СРСР приїхав британський журналіст з наміром взяти інтерв'ю у Сталіна. Та його нова знайома розкрила йому очі на те, що відбувається у Союзі. Ризикуючи власним життям, Гарет Джонс написав репортаж про Голодомор в Україні. Дивіться кліп із кадрами фільму, від якого мурашки по шкірі!
MELOVIN – Вітрила
Улюбленець молоді Костя Бочаров написав музику до серіалу "Новенька". Особливо глядачі оцінили пісню "Вітрила", яку MELOVIN виконує із головною акторкою стрічки. Прикметно, що цей трек ввійшов в альбом виконавця "Octopus" під назвою "Expectations", але український переклад пісні ще більше сподобався фанатам.
TAYANNA – До мами
Свою нову пісню "До мами" Тетяна Решетняк присвятила людині, яка завжди поруч з кожним із нас. "У різних життєвих ситуаціях ніхто не підбере кращих слів, ніж вона. Ми повертаємось до мами, коли нам потрібна порада, коли нам добре чи погано, весело або самотньо", – наголосила виконавиця.
Арсен Мірзоян – Незнайомці
Співак Арсен Мірзоня полюбляє дивувати шанувальників незвичайними відеороботами, тож і кліп на трек "Незнайомці" з альбому "Інгредієнт" не став винятком. Для зйомок відео він провів близько 10 годин на вугільному сховищі у скафандрі. А все для того, щоб створити ефект перебування на іншій планеті. Дивіться, що з цього вийшло:
Alyosha – Планети
Співачка Олена Тополя в листопаді випустила не тільку нову пісню "Планети", а й кліп на неї. У відеороботі зірка з'являється у відвертих, але дуже чуттєвих образах. Дивіться відео:
Pianoбой – альбом "ХІСТОРІ"
Дмитро Шуров випустив перший за 4 роки альбом. Довгоочікувана платівка проєкту Pianoбой отримала назву "ХІСТОРІ", і саме нею артист святкує 10-річний ювілей сольної кар'єри. Слухайте та насолоджуйтесь новими піснями!
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – Весь світ
Гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ представив кліп на пісню "Весь світ" з альбому "Мільярди". Зйомки відео відбувалися у Львівському національному академічному театрі опери та балету. Композиція вже підкорила слухачів своєю ніжністю та чуттєвістю, тож насолоджуйтесь і кліпом:
Наталія Могилевська – Я покохала
Нещодавно Наталя Могилевська зізналась, що закохана, а тепер зірка розповіла про це у новій пісні "Я покохала". Приниклива і водночас запальна композиція присвячена саме її обранцю. Ім'я коханого співачка поки що тримає у таємниці, однак в інтригуючому кліпі вона довела, що інші чоловіки її уже не "чіпляють".
ВІП Тернопіль – Весіллє
Улюблені коміки з "VIP Тернопіль" випустили логічне продовження "Синьої смужки". У рамках авторського проєкту "ВІА Кіп'яток" на світ з'явилося "Весіллє", у якому епічна історія Таньки супроводжується новими приколами. Це однозначно зробить ваш день!
MamaRika – Дурненька
Анастасія Кочеткова випустила запальний трек про перше кохання. "Коли ти зовсім юна та наївна, закохатися в когось – це не проблема. Проблема з'являється після того, як очікування зовсім не збігаються з реальністю: дзвінки без відповіді, нерозділені почуття та багато дівочих сліз. Добре, коли поруч є ті, хто може тебе підтримати, та дати слушну пораду", – прокоментувала прем'єру зірка.
Latexfauna – Odyssey
Latexfauna випустила новий хіт, і в ньому немає суржику! Пісню "Одіссей" гурт присвятив "найкрутішій цивілізації, що існувала на Землі – свободолюбивим грекам, які плекали культ науки, свободи, фізичної культури і мистецтва". На думку музикантів, дух хитромудрого Одіссея буде супроводжувати нас завжди!
Sonya Kay – Ходимо
Молода українська співачка Sonya Kay потішила фанатів сонячним відео на пісню "Ходимо", який переносить у літо. Яскравий кліп знімали у Києві, перетворивши весь процес у справжнісінький Форсаж. Незвичайний транспорт і така ж не звичайна Sonya Kay – ловіть трохи сонця в цей зимовий день!
KALUSH – Ти гониш
Протеже alyona alyona продовжують завойовувати аудиторію. Нова пісня калуського гурту "Ти гониш", у якій, власне, крім приспіву нічого більше й незрозуміло, захоплює качовим ритмом та засідає в голову надовго.
А яка пісня сподобалась вам найбільше? Пишіть у коментарях!
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