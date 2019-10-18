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MOZGI – СВ 2: вийшов веселий саундтрек до продовження комедії Скажене весілля
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Гурт MOZGI представив перший офіційний саундтрек "СВ 2" до продовження комедії "Скажене весілля". Учасники колективу Потап і Позитив не просто виконали головну пісню фільму, а ще й самі знялися в стрічці. Дивіться кліп!
Перша частина комедії "Скажене весілля" вийшла на екрани в жовтні 2018 року, а прем'єра продовження фільму відбудеться вже 25 грудня 2019 року. Саундпродюсерами стрічки стали Олексій Потапенко (Потап) та Олексій Завгородній (Позитив), які й написали головний саундтрек "СВ2".
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У новій роботі MOZGI влаштували музичний екшн із характерними для українського весілля елементами: тут є хліб і сіль, пишна гостина, шалені танці, традиційні бійки та, головне, незабутні емоції. "Ніколи його не забудеш, як переживеш, якщо переживеш", – співає Потап і Ко.
Дивитись онлайн кліп на саундтрек MOZGI – СВ2 з комедії "Скажене Весілля 2":
Відзначимо, що у кліпі "СВ2" вперше показали ексклюзивні кадри з фільму, який вийде в широкий прокат під Новий рік. У відео MOZGI також наспівують хіт першої частини "Скаженого весілля" – пісню "Найкращий день", яку виконали Потап і Олег Винник.
Текст і слова пісні MOZGI – СВ2
Скажене Весілля
На шмаття
Нас розірве
Скажене Весілля
Ніколи його не забудеш як переживеш
Якщо переживеш
В нашій країни гуляють весілля всі ніби в останній раз
Де беруть гроші і де беруть сили не знає ніхто із нас
Славляться наші весілля хлібом і сіллю для наречених
Але кожне друге весілля може стати скаженим
Що робити хлопці та дівчата
Тато вибігає з хати з автоматом
Та та та
Поліція, де вони? голубці, деруни
Плаче щасливая мати
Свято бурхливо плекоче регоче
Ведучій і спів о півночі
Благословіть наречених і всі наші конкурси
Скажене Весілля
На шмаття
Нас розірве
Скажене Весілля
Ніколи його не забудеш як переживеш
Якщо переживеш
Це країна традицій
На весіллі дати по пиці
Соціальний статус чи національність
Тут немає різниці
В особистому житті level up
По бокалах шампанське золотисте don’t stop
В танці
На мене тисне
Дружка піддата в намисті
Це якщо стисло
А Сукня
А сукня
Яка у неї сукня
Це перший день весілля
А який буде наступний
Це буде рвань
Пілотаж вищий
На шмаття до забуття знищим
Все на столі, хто рахує ті тищі
серія друга завжди цікавіше
Скажене Весілля
Скажене Весілля
Скажене Весілля
Ти це переживеш
Скажене Весілля
Це друга частина
Скажене Весілля
Скажене Весілля
На шмаття
Нас розірве
Скажене Весілля
Ніколи його не забудеш як переживеш
Якщо переживеш
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