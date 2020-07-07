Своїми руками: три інструкції, як робити масаж обличчя

Масаж обличчя – найважливіший щабель щоденного догляду, який допоможе поліпшити кровообіг, повернути шкірі гладкість і здорове сяйво.

Правильний масаж підсилює роботу кровоносної та лімфатичної систем, інтенсивно насичує тканини киснем. Регулярна процедура масажу в домашніх умовах помітно покращує якість шкіри, підтягує овал обличчя і робить контури чіткішими.

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Якщо на обличчі немає явних дефектів і запущених вікових змін, то класичний масаж, виконаний за певними лініями, цілком впорається з усіма проблемами. Для цього необхідно правильно слідувати техніці виконання.

Масаж обличчя в домашніх умовах: основні правила

Найкращий час для масажу – вечір. Самостійна процедура за 3-4 години до сну допоможе нормалізувати обмінні процеси і підготує шкіру до нічної регенерації.

Для першого разу вистачить 3-4 хвилин масажу, поступово цей час можна збільшити до 15-25 хвилин.

Робіть масаж регулярно. Щоденна процедура перед сном вже через кілька тижнів дасть помітні результати.

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