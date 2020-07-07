Ольга Фреймут здивувала мережу пікантним фото з оголеними грудьми

Українська телеведуча Ольга Фреймут частіше ділиться знімками у вишуканих образах і досить скромних нарядах, демонструючи стиль та бездоганний смак, аніж пікантними кадрами. Але 38-річна зірка вирішила зробити виняток і показала відверте без бюстгальтера.

Так, Ольга Фреймут позує в брючному костюмі від Chloé без білизни. Вона розстебнула подовжений жакет, дозволивши шанувальникам оцінити її оголені груди, а широкі штани з високою талією підкреслили стрункість форм Ольги.

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"Старомодне фото на плівку", – прокоментувала кадр Фреймут.

Проте думки шанувальників про фото розділилися – одні оцінили естетичність і сексуальність кадру і назвали його спокусливим та стриманим одночасно, інші ж зробили телеведучій зауваження.

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