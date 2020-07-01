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Свіжий інтер'єр, R-версія та гібрид: представлено оновлений Volkswagen Tiguan
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Компанія Volkswagen представила оновлений Tiguan. Кросовер відзначився "цифровим" інтер'єром, став зовні більше схожий на "восьмий" Golf, отримав спортивну R-версію і гібридну модифікацію eHybrid, що заряджається. Що ще нового в автомобілі?
Екстер'єр Volkswagen Tiguan з рестайлінгом змінився суттєво: кросовер отримав нові бампери, капот, передні крила, світлотехніку і радіаторну решітку. Фари тепер витягнуті, як у "Гольфа" восьмого покоління, опціонально можна замовити матричну світлодіодну оптику. Версія з пакетом R-Line позбулася протитуманок у бампері.
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Ззаду новинку легко впізнати завдяки зміненому малюнку ліхтарів і бамперу з імітацією вихлопних насадок: "чесного" виведення глушника немає навіть у виконання R-Line. До того ж, в оновленого Tiguan змінилася колірна палітра, з'явилися додаткові варіанти колісних дисків діаметром від 17 до 20 дюймів, а назва моделі тепер написано крупно під новим двомірним логотипом.
Архітектура салону залишилася колишньою, але доробок достатньо: тепер у Tiguan нове кермо з сенсорними кнопками, нова мультимедіасистема з тачскріном діагоналлю 8 або 10,25 дюйма, а також повністю сенсорний блок керування кліматичною установкою. В цілому інтер'єр кросовера оновлений в дусі сімейства Arteon.
"Цифровізація" привела до того, що кластер фізичних клавіш залишився тільки на центральному тунелі, а єдина збережена шайба відповідає за вибір їздових режимів. Зате керувати інформаційно-розважальним комплексом можна за допомогою поліпшеного голосового помічника.
Поки розкрита тільки європейська гамма двигунів і трансмісій: дизельні двигуни стали екологічно дружні завдяки системі двоступеневої очистки вихлопу, в лінійці з'явилася базова 122-сильна версія з мотором 2.0 TDI, а 240-сильного турбодизеля більше не буде через погані показники по викидах. Бензинові мотори 1.5 і 2.0 потужністю від 130 до 230 кінських сил колишні; базові версії поєднуються з 6-ступінчастою "механікою", іншим передбачається 7-діапазонний "робот".
Спортивна топ-версія Tiguan R отримає 2,0-літрову 320-сильну (420 Нм) "турбочетвірку", повнопривідну трансмісію з активним заднім диференціалом, 7-ступінчастий "робот" DSG, жорсткішу занижену на 10 міліметрів підвіску з регульованими амортизаторами, перекаліброване кермове управління і продуктивніші гальма.
Зовнішні особливості Tiguan R – оригінальний обвіс, спеціальні 21-дюймові легкосплавні колісні диски, яскраво-сині гальмівні супорти, а також вихлопна система Akrapovic з чотирма перфорованими патрубками. В салоні "заряджена" R-версія відрізняється великими підрульовими пелюстками, профільованими кріслами і декором.
До того ж, Volkswagen показав гібридну 245-сильну версію Tiguan eHybrid, що заряджається. Такий кросовер технічно повторює електрифікований Golf GTE: силова установка складається з "турбочетвірки" 1.4, шестиступеневого "робота" з вбудованим електродвигуном і тягової батареї на 13 кіловат-годин. Запас ходу гібридного Tiguan на електротязі – 50 кілометрів, це на 10 кілометрів менше, ніж у компактнішого "Гольфа".
Першим ринком оновленого Volkswagen Tiguan стане європейський: на батьківщині марки новинка з'явиться восени. Комплектації і ціни поки не розкриті. Додаткову інформацію про базові Tiguan виробник повідомить пізніше.
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