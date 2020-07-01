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В Україні збільшать штрафи за водіння в нетверезому стані

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штраф за водіння в нетверезому стані - фото 1
штраф за водіння в нетверезому стані

Від 1 липня в Україні посилять заходи покарання для водіїв у нетверезому стані. За водіння в стані алкогольного сп'яніння вводять кримінальну відповідальність. Також збільшилися штрафи до 51 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від двох до трьох років.

Посилення заходів покарання передбачені в законі № 2617-VIII, який Верховна Рада прийняла ще у листопаді 2018 року. Закон мав набрати чинності ще від 1 січня 2020 року, проте дату перенесли на пів року.

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Відмінно, що за нетверезе водіння водій отримає судимість за новою статтею Кримінального кодексу 286-1 КК навіть в тому випадку, якщо за правопорушення його затримають вперше.

При першому порушенні передбачені штрафи від 17 до 32 тисяч гривень, а також позбавлення права керувати транспортним засобом строком до 3 років.

При повторному правопорушенні – штраф до 51 тисяч гривень з позбавленням права керувати транспортним засобом від 2 до 3 років.

Якщо ви перевищите максимально дозволену швидкість руху на понад 50 км/год, то сплатите 3 400 гривень. Раніше такий штраф був 510 гривень.

Кримінальна відповідальність тепер буде за керування напідпитку або у стані іншого сп'яніння, за передачу керування такій особі, за відмову від проходження медичного тесту на наявність алкоголю чи інших речовин і крові, за вживання алкоголю після ДТП.

В Україні збільшать штрафи за водіння в нетверезому стані - фото 413266

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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