Опублікований перелік найбезглуздіших для міста позашляховиків

Німецька екологічна організація Environmental Action Germany представила список автомобілів, які безглузді і незручні при експлуатації в місті. В антирейтинг потрапили авто знаменитих автогігантів BMW, Range Rover та Mercedes-Benz.

Екологи найбільше піддали критиці такі позашляховики і кросовери: BMW X7 M50i, Range Rover Sport SVR, Audi Q7 Plug-In, Volkswagen Amarok Aventura і Mercedes-Benz GLS. Фахівці вважають, що ці машини незручні для користування ними в місті, а також вони завдають великої шкоди навколишньому середовищу.

І ще: Наче в Монако: на курорті під Одесою помітили чимало розкішних авто

До опису кожного авто екоексперти додали дані про витрату палива і рівень шкідливих викидів.

Так, наприклад, у BMW X7 M50i витрата палива на 100 кілометрів складає 15 літрів. Авто викидає 357 грамів вуглекислого газу на кілометр пробігу. До того ж, розміри машини не розраховані на типовий гараж.

BMW X7 M50i

Дуже великої шкоди екології завдає Range Rover Sport SVR – 390 грамів CO₂. Це перевищує діючі норми в чотири рази. Дуже високий рівень шкідливих викидів і в Audi Q7 Plug-In – 302 грами на кілометр.

Range Rover Sport SVR

Audi Q7 Plug-In

Дизельний пікап Volkswagen Amarok Aventura назвали "брудним", оскільки двигун авто відповідає вже застарілим нормам Euro-6b. Експерти також незадоволені його розмірами і кількістю викидів CO₂ – 276 грамів. В антирейтинг потрапив і Mercedes-Benz GLS. У нього рівень шкідливих викидів становить 459,3 грама вуглекислого газу на кілометр пробігу.

Volkswagen Amarok Aventura

Mercedes-Benz GLS

Читайте також: Новітні кросовери від Toyota показали на фото