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Нова популярна музика лютого: плейлист свіжих пісень для гарного настрою

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Нова музика лютого - фото 1
Нова музика лютого

Нова музика за фінальний тиждень лютого 2020 підкорює і чарти, і серця фанатів! Слухай онлайн ТОП хітів та нових пісень від відомих зірок на Радіо МАКСИМУМ, який точно змусить танцювати та усміхатись!

Лютий відзначився не тільки дивовижною погодою, а й свіжими відео та треками від багатьох закордонних музикантів та гуртів. Тому зібрали найкрутіші новини світу поп-музики за останній тиждень лютого, які вже лунають звідусіль та встигли припасти до душі. Вмикай нові пісні зими та насолоджуйся кінцем зими разом з Радіо МАКСИМУМ.

Слухай новинки попереднього тижня тут

Кінець останнього зимового місяця відзначився свіжими кліпами та треками від таких виконавців, як Селени Гомес, Тейлор Свіфт, Lady Gaga і навіть Coldplay показав нове круте відео. Вони точно підіймуть тобі настрій та налаштують на позитивну хвилю!

Плейлист популярної музики лютого, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

  • James Blunt - Halfway feat. Ward Thomas [Official Video]
  • Harry Styles - Falling (Official Video)
  • Lady Gaga - Stupid Love (Official Music Video)
  • Taylor Swift - The Man (Official Video)
  • Coldplay - Champion Of The World (Official Video)
  • SZA, Justin Timberlake - The Other Side (From Trolls World Tour)
  • BTS (방탄소년단) 'ON' Official MV
  • Grimes - Idoru (Slightly Longer Version)
  • Greyson Chance - Dancing Next To Me (Official Video)
  • Doja Cat - Say So (Official Video)
  • Aminé - Shimmy (Official Video)
  • Jhené Aiko - Happiness Over Everything (H.O.E.) ft. Future, Miguel
  • Seafret - Magnetic (Acoustic Version)
  • Alanis Morissette - Reasons I Drink (Official Video)
  • Alanis Morissette - Smiling (Audio)
  • Selena Gomez - Feel Me (Official Lyrics)
  • Boy In Space - Caroline [Official Video]
  • Dermot Kennedy - All My Friends (A Film By Brendan Canty)
  • Carly Rae Jepsen - Let's Be Friends (Official Lyric Video)
  • Anthony Dircson ft. Dion Cooper - Much Higher (Lyric Video)
  • Mabel - Boyfriend
  • American Authors & Seeb - Best I Can (Official Audio)
  • Harry Hudson - Let Me (Lyric Video)
  • The Naked and Famous - Come As You Are (Official Audio)

Читайте також: ТЕСТ: Вгадай популярні українські пісні за описом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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