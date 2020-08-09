На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Свіжі хіти серпня: плейлист нової музики за тиждень
-
- 7
Нова музика літа 2020 дарує хороший настрій та допомагає не депресувати у нелегкий час пандемії коронавірусу. Щотижня на Радіо МАКСИМУМ лови порцію свіжих пісень, які точно зроблять твій день кращим!
Фінальний місяць літа вже у розпалі і відзначився не тільки спекотною погодою, а й новенькими треками та кліпами від зірок та молодих виконавців. Кожного тижня на Радіо МАКСИМУМ насолоджуйся найкращими піснями, які вже встигли підкорити не лише тренди інтернету та й серця слухачів. Вмикай плейлист хітів та заряджайся крутим настроєм на Радіо МАКСИМУМ!
Слухай новинки попереднього тижня тут
Новий тиждень серпня потішив свіжою музикою від таких виконавців, як Black Eyed Peas, Cardi B, Kesha та інші. Вони точно підіймуть тобі настрій та налаштують на позитивну хвилю! Заціни пісні, які дозволять себе відчути головним героєм фільму про своє життя.
Плейлист нових пісень тижня, слухати онлайн:
Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.
Список треків:
- Blanks - Favorite Nightmare (Official Music Video)
- Troye Sivan - Rager teenager! (Official Video)
- Joji & Diplo - Daylight (Official Music Video)
- Juice WRLD & The Weeknd - Smile (Official Lyric Video)
- Aminé - Compensating feat. Young Thug (Official Video)
- Tame Impala - Is It True (Official Video)
- Noah Cyrus - For Once in My Life (Official Audio)
- beabadoobee - Sorry
- Kesha - Little Bit Of Love (Official Video)
- Declan McKenna - Be an Astronaut (Audio)
- I DONT KNOW HOW BUT THEY FOUND ME - Leave Me Alone (Lyric Video)
- LÉON - Chasing A Feeling (Official Video)
- Moby - 'My Only Love' (Official Music Video)
- JoJo - What U Need [Official Music Video]
- Machine Gun Kelly ft. blackbear - my ex's best friend (Official Lyric Video)
- Katelyn Tarver - So Would I (Official Music Video)
- Black Eyed Peas - ACTION
- Ólafur Arnalds, JFDR - Back To The Sky
- Alexander Rybak - Magic (Official Music Video)
- Cardi B - WAP feat. Megan Thee Stallion [Official Music Video]
Читайте також: Зірка серіалу Нормальні люди знявся у новому кліпі The Rolling Stones
-
11:23Свіжі хіти серпня: плейлист нової музики за тиждень
-
10:51Рецепт солодкого королівського омлету, який змусить полюбити сніданки
-
10:26Співачка Холзі розбурхала гарячими фото в бікіні
-
09:55Погода в Україні 9 серпня: точний прогноз на неділю
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 9 серпня
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
08:495 жіночих недоліків, від яких сходять з розуму чоловіки по всьому світу
-
08:18Bugatti створили гіперкар Divo за 5 мільйонів євро
- 08 серпня
-
21:53Науковці пояснили, чому чоловіки не схильні звертатися до лікарів
-
21:24Булочки з кунжутом: популярна українська телеведуча виклала пікантні фото з відпочинку
-
21:009 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:43А хлопчик то виріс: дивіться, як змінився головний герой Стюарта Літтла
-
20:19Маленький, але сильний: електричний Smart протягнув на тросі три пікапи
-
19:51HUAWEI Mate 40 стане останнім смартфоном на базі нового процесора Kirin
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:22JANE – фіналістка Української пісні 2020: знайомтесь із наймолодшою учасницею
-
18:49Кіт, який працював у МЗС Британії, пішов на пенсію: чим він тепер займатиметься
-
18:21Середньовіччя в дії: у Тоскані бари й ресторани продають їжу та напої через "винні вікна"
-
18:00Гороскоп на 9 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:42Фактори, які послаблюють наш імунітет: і це не регулярне миття рук і прибирання
-
17:17Третій день: дивіться моторошний трейлер нового серіалу з Джудом Лоу
-
16:51Дастіну Хоффману – 83! Цікаві фільми з актором: від Тутсі до Людини дощу
-
16:18Глава OnePlus власноруч зібрав новий бюджетник компанії: відео
-
15:475 дрібниць, які надзвичайно важливі для кожного чоловіка
-
15:17Як приготувати ідеальний пишний бісквіт для тортів
-
11:23Свіжі хіти серпня: плейлист нової музики за тиждень
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 9 серпня
- 08 серпня
-
21:24Булочки з кунжутом: популярна українська телеведуча виклала пікантні фото з відпочинку
-
19:22JANE – фіналістка Української пісні 2020: знайомтесь із наймолодшою учасницею
-
16:51Дастіну Хоффману – 83! Цікаві фільми з актором: від Тутсі до Людини дощу
-
14:25Що носити чоловікам у спеку: 5 базових речей літнього гардероба
-
12:16EDGAR&EMMA – фіналісти Української пісні 2020: знайомтесь з яскравим попдуетом
-
10:10Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 8 серпня
-
08:15Погода в Україні 8-9 серпня: прогноз на вихідні
- 07 серпня
-
21:51Усе значно гірше: учені назвали нову середню довжину пеніса
-
18:12Мільйонери з TikTok: ТОП 7 блогерів мережі за версією Forbes
-
12:16ТЕСТ: Дізнайся, яке пиво тобі варто спробувати
-
09:16Знову антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 7 серпня
-
07:15Погода в Україні 7 серпня: де пройдуть дощі з грозами
- 06 серпня
-
21:24Різ Візерспун показала ідеальний мем 2020 року: його підхопили інші зірки
-
19:13Усе як у страшному сні: наречена розповіла про весільну зйомку під час вибуху у Бейруті
-
16:26Моделі світу: як змінилася блакитноока красуня Лілі Коул, фото 18+
-
14:135 фішок Samsung Galaxy Note20 Ultra, яких нема у молодшої версії
-
11:50Для очей, вух і серця – 5 книг про те, як давати собі раду
-
09:21Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 6 серпня
-
07:13Погода в Україні 6 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 05 серпня
-
21:245 речей, які люто бісять більшість водіїв сучасних автомобілів
-
18:52Galaxy Note20 Ultra, Tab S7, Watch 3 і Buds Live: коротко про гаджети з Samsung Unpacked
-
17:51Як зачіска змінює людей: ефектні фото крутих перевтілень
-
14:31Українка зробила свій перший кікфліп: скейтбордист Тоні Хавк це оцінив