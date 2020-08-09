Свіжі хіти серпня: плейлист нової музики за тиждень

Нова музика літа 2020 дарує хороший настрій та допомагає не депресувати у нелегкий час пандемії коронавірусу. Щотижня на Радіо МАКСИМУМ лови порцію свіжих пісень, які точно зроблять твій день кращим!

Фінальний місяць літа вже у розпалі і відзначився не тільки спекотною погодою, а й новенькими треками та кліпами від зірок та молодих виконавців. Кожного тижня на Радіо МАКСИМУМ насолоджуйся найкращими піснями, які вже встигли підкорити не лише тренди інтернету та й серця слухачів. Вмикай плейлист хітів та заряджайся крутим настроєм на Радіо МАКСИМУМ!

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Новий тиждень серпня потішив свіжою музикою від таких виконавців, як Black Eyed Peas, Cardi B, Kesha та інші. Вони точно підіймуть тобі настрій та налаштують на позитивну хвилю! Заціни пісні, які дозволять себе відчути головним героєм фільму про своє життя.

Плейлист нових пісень тижня, слухати онлайн:

Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.

Список треків:

Blanks - Favorite Nightmare (Official Music Video)

Troye Sivan - Rager teenager! (Official Video)

Joji & Diplo - Daylight (Official Music Video)

Juice WRLD & The Weeknd - Smile (Official Lyric Video)

Aminé - Compensating feat. Young Thug (Official Video)

Tame Impala - Is It True (Official Video)

Noah Cyrus - For Once in My Life (Official Audio)

beabadoobee - Sorry

Kesha - Little Bit Of Love (Official Video)

Declan McKenna - Be an Astronaut (Audio)

I DONT KNOW HOW BUT THEY FOUND ME - Leave Me Alone (Lyric Video)

LÉON - Chasing A Feeling (Official Video)

Moby - 'My Only Love' (Official Music Video)

JoJo - What U Need [Official Music Video]

Machine Gun Kelly ft. blackbear - my ex's best friend (Official Lyric Video)

Katelyn Tarver - So Would I (Official Music Video)

Black Eyed Peas - ACTION

Ólafur Arnalds, JFDR - Back To The Sky

Alexander Rybak - Magic (Official Music Video)

Cardi B - WAP feat. Megan Thee Stallion [Official Music Video]

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