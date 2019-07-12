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Світоліна зробила відверте зізнання після провалу на Вімблдоні

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Раніше Світоліна ніколи не доходила до півфіналів - фото 1
Раніше Світоліна ніколи не доходила до півфіналів / twitter

Перша ракетка України Еліна Світоліна програла в матчі проти румунки Сімони Халеп у півфіналі Вімблдону 2019.

Після гри Світоліна прокоментувала свою поразку, зазначивши, що не збирається сумувати з цього приводу.

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За словами тенісистки, треба далі готуватися до другої половини сезону. "Грошима не купиш успіх або щастя, але краще плакати в приватному літаку. Незабутній Вімблдон 2019! Тепер дуже потрібно трохи поласувати і продовжувати підготовку до другої половини сезону", – написала Світоліна на своїй сторінці в Twitter, опублікувавши фото, де вона п'є вино та їсть фрукти в літаку.

Зазначимо, що це найкращий результат українки у кар'єрі на турнірах Великого Шолома: раніше Світоліна ніколи не доходила до півфіналів.

Світоліна зробила відверте зізнання після провалу на Вімблдоні - фото 340399

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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