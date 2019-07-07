Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль Подорожі

Еліна Світоліна і її бойфренд відверто розповіли, що між ними

  • 124
За словами Світоліної, вони отримали купу приємних повідомлень - фото 1
За словами Світоліної, вони отримали купу приємних повідомлень / Eurosport

Француз Гаель Монфіс і українська тенісистка Еліна Світоліна поділилися подробицями з особистого життя. Фанати шоковані!

Французький тенісист Гаель Монфіс і українська тенісистка Еліна Світоліна розсекретили подробиці з особистого життя і прокоментували тимчасове зникнення їх спільної сторінки в Instagram.

І ще: Еліна Світоліна стала зіркою рекламного ролика Nike

"Чому ми закривали наш профіль в Instagram? У нас просто був час для себе. Чудово ділитися чимось з уболівальниками, але останні 2-3 тижні у нас не було якихось ідей, нам потрібен був якийсь простір тільки для нас. Ми трохи посварилися через це і в результаті вирішили закрити сторінку. Але потім всі почали говорити, що ми розійшлися, тому треба було її відновлювати. І тепер у нас є нові ідеї. Ми не сварилися, хоча саме тому у нас виникла сварка", – сміється Монфіс.

Еліна Світоліна і її бойфренд відверто розповіли, що між ними - фото 339015

За словами Світоліної, вони отримали купу приємних повідомлень, коли відкрили цю сторінку. "Ми відчуваємо любов уболівальників", – зазначила спортсменка.

Еліна Світоліна і її бойфренд відверто розповіли, що між ними - фото 339016

Читайте також: Еліна Світоліна здивувала фанатів інтимним знімком

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
5 вагомих причин НЕ купувати смартфон з AMOLED-екраном
  • 05 липня, 20:31
  • 848
Нові фільми липня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 30 червня, 12:20
  • 373
Вроцлав – місто дахів та мостів: як впіймати гнома та полюбити Польщу за 5 днів
  • 05 липня, 14:00
  • 406
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Шоу-біз Зірки