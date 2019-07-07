Еліна Світоліна і її бойфренд відверто розповіли, що між ними

Француз Гаель Монфіс і українська тенісистка Еліна Світоліна поділилися подробицями з особистого життя. Фанати шоковані!

Французький тенісист Гаель Монфіс і українська тенісистка Еліна Світоліна розсекретили подробиці з особистого життя і прокоментували тимчасове зникнення їх спільної сторінки в Instagram.

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"Чому ми закривали наш профіль в Instagram? У нас просто був час для себе. Чудово ділитися чимось з уболівальниками, але останні 2-3 тижні у нас не було якихось ідей, нам потрібен був якийсь простір тільки для нас. Ми трохи посварилися через це і в результаті вирішили закрити сторінку. Але потім всі почали говорити, що ми розійшлися, тому треба було її відновлювати. І тепер у нас є нові ідеї. Ми не сварилися, хоча саме тому у нас виникла сварка", – сміється Монфіс.

За словами Світоліної, вони отримали купу приємних повідомлень, коли відкрили цю сторінку. "Ми відчуваємо любов уболівальників", – зазначила спортсменка.

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