Еліна Світоліна стала зіркою рекламного ролика Nike

Компанія Nike випустила серію роликів, присвячену перспективним спортсменам, які надихають. Як ви вже зрозуміли з заголовка, Еліна Світоліна – одна з героїнь відео.

Перша ракетка України, четверта ракетка світу у рейтингу WTA та просто чарівна дівчина Еліна Світоліна стала героїнею одного з роликів компанії Nike.

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Ти повинна бути впевнена в собі. Коли у тебе є впевненість, ніхто тебе не зламає, – розповідає Світоліна на самому початку ролика. – Батьки говорили мені, що я повинна працювати у 3-4 рази старанніше, ніж інші, щоб чогось домогтися.

Уперше вона побачила по телевізору, як грає Андре Агассі, коли була дуже маленькою. Еліну вразило, що він поводився як рок-зірка. Тенісистка зізнається, що мріє виграти якомога більше турнірів, але вже зараз живе так, як мріяла.

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