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Alyosha показала, як розважається у Нью-Йорку

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Співачка Alyosha - фото 1
Співачка Alyosha / Instagram

Відома українська співачка Alyosha поділилася з своїми шанувальниками атмосферними осінніми фото.

Співачка Alyosha у своєму Instagram опублікувала серію знімків з Нью-Йорка. На фото видно, як артистка розважається в осінньому парку з тачкою в руках.

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"Лічені дні до зими, а я все ще без типових осінніх фото. Виправляюся! Пишіть у Коментарі, як би ви підписали ці фото", – написала в своєму мікроблозі співачка Alyosha.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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