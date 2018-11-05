Світоліна приміряла стильні наряди у яскравій фотосесії

Українська спортсменка знялася у стильній фотосесії для авторитетного французького журналу.

Українська тенісистка Еліна Світоліна взяла участь у ефектній фотосесії для французького журналу L'Equipe. Відзначимо, спортсменка позує у доволі стильних нарядах.

І ще: Світоліна викликала бурхливе обговорення в мережі відвертим знімком

Кадри з’явилися у мережі Instagram.

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