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Світоліна приміряла стильні наряди у яскравій фотосесії

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Еліна Світоліна - фото 1
Еліна Світоліна / Instagram

Українська спортсменка знялася у стильній фотосесії для авторитетного французького журналу.

Українська тенісистка Еліна Світоліна взяла участь у ефектній фотосесії для французького журналу L'Equipe. Відзначимо, спортсменка позує у доволі стильних нарядах.

І ще: Світоліна викликала бурхливе обговорення в мережі відвертим знімком

Кадри з’явилися у мережі Instagram.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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