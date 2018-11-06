Світоліна назвала ім'я нового тренера

Перша ракетка України і четверта ракетка світу Еліна Світоліна заявила, що її новим тренером буде британець Енді Беттлс. Про це вона повідомила під час прес-конференції у Києві.

Крім того, Світоліна зазначила, що у неї з'явиться новий фітнес-тренер, який буде перебувати у Лондоні.

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Також буде ще один помічник, який буде готувати мене до турнірів і матчів. Більше буде займатися організаційними моментами, – вказала тенісистка.

Раніше Беттлс був спаринг-партнером Світоліної, а також супроводжував її в турі.

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