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Світоліна влаштувала яскраву фотосесію у Таїланді

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Еліна Світоліна - фото 1
Еліна Світоліна / instagram

Українська спортсменка Еліна Світоліна сфотографувалася на даху ресторану. Шанувальники у захваті!

Світоліна сфотографувалася з ракеткою на даху ресторану SkyBar на 27 поверсі готелю Hilton Hua Hin.

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Фотографією спортсменка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Нагадаємо, Світоліна виступить на турнірі WTA International в Хуахіні.

Гортайте фотогалерею:

Нагадаємо, Еліна Світоліна піднялася в оновленому рейтингу WTA після завершення Australian Open 2020. Світоліна піднялася з п'ятої на четверту сходинку світового рейтингу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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