Цей удар Світоліної визнано найкращим на Australian Open: відео

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до третього кола Відкритого чемпіонату Австралії – Australian Open-2020. І, насамперед, завдяки цьому фантастичному удару!

У другому колі Світоліна перемогла американку Лорен Девіс з рахунком 6:2, 7:6 (6).

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Організатори турніру назвали різаний удар Світоліної на тай-брейку у другому сеті проти Девіс найкращим на турнірі за 23 січня. "Коли "підрізка" настільки хороша, м'яч повертається до тебе. Ми називаємо це Бумеранг!", – йдеться на офіційному Twitter турніру.

"Можливо, це найкращий удар в моєму житті", – написала Еліна у себе в Twitter. До слова, у матчі першого кола Еліна Світоліна у двох сетах обіграла Кеті Бултер з Великобританії з рахунком 6:4, 7:5.

Probably the shot of my life @australianopen pic.twitter.com/qLSHwlyWRX — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) January 23, 2020

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