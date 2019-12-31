Світоліна із сокирою у руках ошелешила мережу

Українська тенісистка Еліна Світоліна зайнялася метанням сокир. Ця розвага останнім часом набрала популярності у світі.

Перша ракетка України і шоста ракетка світу Еліна Світоліна продовжує підготовку до першого в сезоні 2020 тенісного турніру WTA серії Premier, який пройде в Брісбені (Австралія).

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Однак, будучи далеко від дому, українська чемпіонка знаходить час і для того, щоб відвідати цікаві та незвичайні місця.

Так, разом з бойфрендом Гаелем Монфісом Еліна Світоліна побувала в спеціалізованому клубі з метання сокир. Ця розвага останнім часом набрала популярності, і українська чемпіонка вирішила не відставати від трендів.

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