Світоліна вперше вийшла у півфінал US Open: відома наступна суперниця українки

Перша ракетка України і п'ята ракетка світу Еліна Світоліна оформила вихід в півфінал відкритого чемпіонату США з тенісу. В 1/4 US Open наша спортсменка впевнено перемогла британку Йоханну Конту. Хто на черзі?

Для перемоги в чвертьфіналі турніру 24-річній Еліні Світоліні вистачило двох сетів. Українка впевнено переграла британку Йоханну Конту (№16 WTA) на US Open:

Еліна Світоліна (Україна) vs Йоханна Конта (Великобританія) – 6:4, 6:4

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Завдяки перемозі Світоліна знову оновила національний рекорд українського тенісу, ставши першою представницею нашої країни, яка зіграє в півфіналі Відкритого чемпіонату США з тенісу. Уже з понеділка, 9 вересня, Еліна підніметься на третє місце в світовому рейтингу, повторивши особистий рекорд. У разі перемоги на турнірі вона буде другою.

"Ти не кожен день граєш в чвертьфіналі турніру "Великого шолома". Перемога в такому матчі – це щось особливе. Я дуже рада, що змогла впоратися з тиском. Те, що я змогла подати на матч, стало величезним полегшенням для мене. За рахунку 5:3 у мене був матчбол, я була близька, але водночас далека від перемоги. Нелегко було подати на матч під таким тиском", – поділилась Світоліна.

History made! @ElinaSvitolina defeats Johanna Konta 6-4, 6-4 to become the first Ukrainian woman to reach the SFs in Flushing Meadows.#USOpen | #WomenWorthWatching pic.twitter.com/kfV6sAQDZC — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2019

Суперницею українки в 1/2 фіналу US Open стане американка Серена Вільямс (№8 WTA), яка в своєму чвертьфінальному матчі розгромила китаянку Ван Цян (6:1, 6:0).

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