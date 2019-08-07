Світоліна у ТОП-10 найбагатших спортсменок за версією Forbes

Еліна Світоліна у десятці найбільш високооплачуваних спортсменок / gettyimages

Українська тенісистка Еліна Світоліна увійшла до десятки найбільш високооплачуваних спортсменок світу за версією впливового видання Forbes. Нашій красуні навіть вдалося обійти одну з сестер Вільямс – Вінус.

Загалом тенісистка Еліна Світоліна в рейтингу Forbes посіла 9 сходинку.

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У період з червня минулого року по червень 2019 перша "ракетка" України заробила 6,1 мільйона доларів. З цієї суми 4,6 мільйона – призові. Решта грошей – оплата за рекламні контракти з виробниками спортивного екіпірування та одягу.

Еліна Світоліна посіла 9 місце / gettyimages

Зауважимо, що до десятки найбільш високооплачуваних спортсменок увійшли лише тенісистки. Причому, найбільше заробила успішна матуся Серена Вільямс – $29,2 млн ($4,2 млн призових і $25 млн за рекламними угодами).

ТОП-10 найбільш високооплачуваних спортсменок за версією Forbes

1. Серена Вільямс (США) – $29,2 млн

2. Наомі Осака (Японія) – $24,3 млн

3. Анжеліка Кербер (Німеччина) – $11,8 млн

4. Сімона Халеп (Румунія) – $10,2 млн

5. Слоан Стівенс (США) – $9,6 млн

6. Каролін Возняцкі (Данія) – $7,5 млн

7. Марія Шарапова (Росія) – $7 млн

8. Кароліна Плішкова (Чехія) – $6,3 млн

9. Еліна Світоліна (Україна) – $6,1 млн

10. Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) – $5,9 млн

Одинадцятою у рейтингу є Вінус Вільямс з її 5,9 мільйона доларів США.

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