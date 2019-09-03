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Коноплянка розповів, чому перейшов у Шахтар

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Євген Коноплянка - фото 1
Євген Коноплянка / twitter

Український футболіст Євген Коноплянка підписав з донецьким Шахтарем контракт на три роки. Читайте, що розповів Коно про свій трансфер.

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка поділився першими враженнями про перехід в "Шахтар", а також розповів про головні цілі команди.

Євген Коноплянка перейшов у Шахтар: деталі несподіваного трансферу

"Дуже щасливий! Готовий досягати успіхів з новою командою. Скажу так: "Шахтар" захотів мене більше, ніж інші клуби. Мені приємно, і я відповідаю взаємністю. Щасливий бути в сім'ї цієї команди і клубу. Але ми можемо розмовляти багато, а залишилося це показувати на футбольному полі. Попереду дуже важливі матчі, Ліга чемпіонів, і вихід з групи нам по зубах. Треба ставити цілі..."

"Про чемпіонство навіть нема чого говорити, це завдання номер один. Тому я тут. Хочу щороку піднімати трофей чемпіона України", − передає слова Коноплянки прес-служба "Шахтаря". Слід зазначити, що на Євгена також претендували турецькі "Бешикташ" і "Фенербахче".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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