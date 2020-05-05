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Світоліна показала запальні танці на своїй кухні

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Світоліна - фото 1
Світоліна / twitter

Не сумує на карантині і запалює танцями тенісистка Еліна Світоліна. Шанувальники у захваті від красуні!

Танцюють, веселяться і діляться рецептами не лише зірки естради і кіно, але й професійні спортсмени: українська тенісистка, перша ракетка України Еліна Світоліна поділилась відео, на якому вона весело танцює під "Billie Jean" і випікає млинці.

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Запис було опубліковано у соціальній мережі TikTok, також його можна знайти на сторінці спортсменки у Twitter.

Відео показує п'яту ракетку планети на кухні, де вона у модному спортивному костюмі рухається в такт музиці і усміхається. Тенісистка для акомпанементу обрала пісню "Billie Jean" у виконанні Майкла Джексона. Танцювальні рухи спортсменки відтворювали знамениту “місячну” ходу американського артиста.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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