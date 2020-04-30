Світоліна підірвала мережу спекотним "стриптизом"

Перша ракетка України і п'ята ракетка світу Еліна Світоліна поділилася з шанувальниками кумедним відео в своєму TikTok-акаунті.

Українська тенісистка вирішила заінтригувати своїх підписників приготуванням до великого прання.

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У короткому ролику Світоліна продемонструвала на камеру, як летить її одяг і білизна. І далі міг би бути епічний момент, а тут зірка виходить з повним тазиком брудного одягу і вирушає прати. У дебютному поєдинку віртуального турніру від організаторів Відкритого чемпіонату Іспанії українка Еліна Світоліна поступилася румунці Сорані Кірсте.

Світоліна двічі по ходу зустрічі вели в рахунку, однак програла. Згідно з результатами жеребкування, Світоліна опинилася в групі 2, де її суперницями стали Йоханна Конта (Великобританія), Вікторія Азаренко (Білорусь) і відповідно Сорана Кірсте (Румунія).

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