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Світоліна підірвала мережу спекотним "стриптизом"

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Світоліна - фото 1
Світоліна / instagram

Перша ракетка України і п'ята ракетка світу Еліна Світоліна поділилася з шанувальниками кумедним відео в своєму TikTok-акаунті.

Українська тенісистка вирішила заінтригувати своїх підписників приготуванням до великого прання.

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У короткому ролику Світоліна продемонструвала на камеру, як летить її одяг і білизна. І далі міг би бути епічний момент, а тут зірка виходить з повним тазиком брудного одягу і вирушає прати. У дебютному поєдинку віртуального турніру від організаторів Відкритого чемпіонату Іспанії українка Еліна Світоліна поступилася румунці Сорані Кірсте.

Світоліна двічі по ходу зустрічі вели в рахунку, однак програла. Згідно з результатами жеребкування, Світоліна опинилася в групі 2, де її суперницями стали Йоханна Конта (Великобританія), Вікторія Азаренко (Білорусь) і відповідно Сорана Кірсте (Румунія).

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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