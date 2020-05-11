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Український борець викликав Усика на бій: Ти що, Кадиров?

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Богдан Грицай - фото 1
Богдан Грицай / instagram

Український борець вільного стилю Богдан Грицай викликав боксера Олександра Усика на бій без правил. А причиною цьому став скандальний відеоролик, в якому останній побив "диванного" експерта.

Відповідне звернення він опублікував в YouTube.

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"Я, Богдан Грицай, з української Шепетівки звертаюся до Олександра Усіка з українського Криму, тимчасово окупованого Російською Федерацією. Олександр, ось подивився твій останній відосік, де ти намагаєшся залякувати людей. Ти що, Кадиров? Насправді я не жартую. Якщо представники бійцівських видів спорту будуть застосовувати свої вміння для обмеження прав людини, то бандитизм кінця Радянського Союзу буде здаватися взірцем справедливості і правопорядку. Я не знаю, Усик, до чого готує тебе твій куратор", – сказав борець.

Також Грицай нагадав Усику і про те, що частина українського суспільства не згодна із гучними заявами Усика про окупацію Росією Криму.

Той самий скандальний відеоролик, в якому Усик побив "диванного" експерта:

І нарешті відповідь Усика на виклик Богдана Грицая:

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