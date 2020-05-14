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Ярмоленко навчив фанатів Вест Хему бажати успіху українською: відео

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Ярмоленко - фото 1
Ярмоленко / twitter

Українець Андрій Ярмоленко взяв участь у челенджі футбольного клубу Вест Хем. Дивіться відео!

Атакуючий півзахисник лондонського клубу "Вест Хем" та збірної України Андрій Ярмоленко запропонував уболівальникам "молотобійців" спробувати вивчити українську мову.

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Так, колишній динамівець взяв участь у челенджі "Вест Хему", вибравши для вивчення слово "успіхів" (good luck). "Молоді "молотобійці", не хочете вивчити іншу мову? Андрій Ярмоленко спробує навчити вас сказати щось українською. Не забувайте ділитися своїми успіхами", – йдеться в повідомленні пресслужби клубу.

Варто відзначити, що в цьому сезоні АПЛ українець провів 15 ігор за "молотобійців", в яких забив три голи і віддав один асист.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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