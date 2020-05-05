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53-річний Майк Тайсон на тренуванні вразив мережу

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Майк Тайсон - фото 1
Майк Тайсон / instagram

Боксер, шоу-мен та актор Майк Тайсон показав у своєму акаунті в соцмережі Instagram, що витворяє в спортзалі під час карантину.

Двійка, лівий прямий, правий прямий, лівий боковий, ухил, два лівих гаки в печінку, правий прямий. Крім того, лапи тримає відомий бразильський ММА-тренер Рафаель Кардейро.

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Відео з Залізним Майком набрало 9 мільйонів переглядів та безліч захоплених коментарів всього за пару днів. Водночас російський боєць Хабіб Нурмагомедов і давній шанувальник Тайсона також відзначив у коментарях чудове тренування боксера: "Повірити не можу, це новий рівень".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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