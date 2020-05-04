Оголена Ірина Морозюк зробила вкрай відверте зізнання

Знаменита дружина українського футболіста Миколи Морозюка оприлюднила пост з сексуальною фотографією, де розповіла, що вірить в любов та пояснила, як вона це розуміє.

Ірина активно веде власну Instagram-сторінку та часто радує прихильників пікантними фотографіями, зазвичай, вкрай відвертими.

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"Одні кажуть що любові не існує і зовсім, інші розповідають про різновиди любові. А я вважаю, що вона є, безумовно! І вона у всьому і скрізь. Але має любов лише одну форму! Якщо говорити про любов до людини. Батьків ми любимо? Любимо! Але до цього почуття додається ще й подяка. Дітей ми любимо? Любимо! Але плюс ще почуття турботи..."

"Але чомусь здається, що любов до другої половинки не схожа на інші, так? Набагато яскравіша, більше емоцій як хороших, так і поганих. А це тому, що на початкових етапах вирує одне з найвразливіших почуттів, це пристрасть. На жаль, це неймовірне почуття у більшості живе не довго, тому пари часто кажуть, що наша любов вщухла...", – розповіла вона.

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