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Світоліна показала, як залишатися красунею на карантині

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Світоліна - фото 1
Світоліна / instagram

Українська тенісистка Еліна Світоліна влаштувала невеликий показ мод. Шанувальники залишилися у захваті!

Перша ракетка України і п'ята ракетка світу Еліна Світоліна поділилася з шанувальниками корисним відео на своєму TikTok-акаунті.

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Так, українська тенісистка вирішила влаштувати для своїх підписників невеликий показ мод. У короткому ролику Світоліна продемонструвала свої повсякденні образи, які вона приміряє вдома на карантині.

"Декілька моїх улюблених карантинних нарядів", – зазначила спортсменка в своєму Instagram. Варто відзначити, що буквально за добу відео Еліни набрало майже 150 тисяч переглядів та отримало безліч захоплених коментарів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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