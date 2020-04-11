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Суддя Топмодель по-українськи Соня Плакидюк розповіла про улюблені книжки

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Соня Плакидюк - фото 1
Соня Плакидюк / bigmir

Fashion-фотограф Соня Плакидюк впевнена, що у період карантину в багатьох з'явився вільний час, який можна провести з користю.

Експерт Топмоделі по-українськи Соня Плакидюк свій вільний час присвячує не лише читанню модних журналів, а й книг.

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Пропонуємо вам ТОП-3 книг від фотографа:

1. Парфумер. Історія одного вбивці Патріка Зюскінда. Роман розповідає про Жана-Батіста Гренуя, геніального парфумера, який створив аромат кохання.
2. Helmut Newton. Polaroids. У книгу увійшли пробні полароїдні знімки німецького фотографа Гельмута Ньютона. Вони відправлять вас за лаштунки модних зйомок 70-90-х років.
3. Ellen Von Unwerth. Wicked. Збірка фотографій Еллен фон Унверт, що випущена в 1999 році. Її роботи присвячені еротичній жіночності.

Ellen Von Unwerth. Wicked - фото 397400
Ellen Von Unwerth. Wicked

Крім читання книг і пошуку натхнення, експерт модного реаліті Нового каналу думає і про майбутнє – вона вже вирішила, що зробить одразу ж після закінчення карантину. І це виявився... педикюр!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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