Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Папік День Святого Миколая

Світоліна показала, як відпочиває в Дубаї

  • 22
Еліна Світоліна - фото 1
Еліна Світоліна / sport

Еліна Світоліна – перша ракетка України, зараз відпочиває у сонячній країні, звідки і ділиться з шанувальниками яскравими фото.

Перша ракетка України і шоста ракетка світу Еліна Світоліна відпочиває в Дубаї. На своїй сторінці в Instagram спортсменка поділилася яскравими фотографіями.

І ще: Еліна Світоліна програла Серені Вільямс у півфіналі US Open: відео матчу

"Улюблене місце", – підписала одну з фотографій Світоліна.

Читайте також: Визначено 100 найвпливовіших людей України: рейтинг від НВ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нова українська музика: найкращі пісні листопада 2019, які вас вразять
  • 02 грудня, 18:01
  • 2333
Моделі 90-х: як змінилася найбільш високооплачувана англійка Ясмін Ле Бон (18+)
  • 05 грудня, 17:19
  • 1423
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1937479
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт