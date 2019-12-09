Світоліна показала, як відпочиває в Дубаї

Еліна Світоліна – перша ракетка України, зараз відпочиває у сонячній країні, звідки і ділиться з шанувальниками яскравими фото.

Перша ракетка України і шоста ракетка світу Еліна Світоліна відпочиває в Дубаї. На своїй сторінці в Instagram спортсменка поділилася яскравими фотографіями.

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"Улюблене місце", – підписала одну з фотографій Світоліна.

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