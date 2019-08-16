Визначено 100 найвпливовіших людей України: рейтинг від НВ

Найбільш впливові люди країни

Журнал НВ опублікував свій новий рейтинг 100 найвпливовіших людей України. Цей список складали 74 експерти на основі певних критеріїв. До вашої уваги повний перелік!

Цьогорічний рейтинг найвпливовіших людей України очолив президент Володимир Зеленський. Друге місце посів глава Офісу президента Андрій Богдан, а третім став Рінат Ахметов – найбагатша людина України. Завершують список 24 українських моряки, яких Росія захопила 25 листопада 2018 року в Керченській протоці й досі незаконно утримує.

До теми: Як пройшла зустріч Супрун і Зеленського

Перелік найбільш впливових людей сформований за участю 74 експертів. Редакція НВ складає його уже 13-й раз. Прикметно, що цьогорічний список кардинально оновився у порівнянні з попереднім, адже в ньому з'явилося відразу 35 нових імен (35%). Раніше середній рівень оновлення рейтингу становив максимум 5-10%.

Рейтинг 100 найвпливовіших людей України

Володимир Зеленський, президент України Андрій Богдан, глава Офісу президента Рінат Ахметов, власник групи компаній СКМ, найбагатша людина України Ігор Коломойський, бізнесмен, співвласник фінансово-промислової групи Приват Віктор Пінчук, бізнесмен, засновник EastOne Group Арсен Аваков, голова МВС Сергій Шефір, перший помічник президента Петро Порошенко, екс-президент, бізнесмен, депутат IX скликання ВР від партії Європейська солідарність Дмитро Разумков, глава партії Слуга народу, депутат IX скликання ВР Віктор Медведчук, бізнесмен, політик, депутат IX скликання ВР від Опозиційної платформи – За життя Юрій Косюк, власник МХП Юлія Тимошенко, голова ВО Батьківщина, депутат IX скликання ВР Оксана Маркарова, міністр фінансів Руслан Рябошапка, заступник глави Офісу президента Руслан Стефанчук, представник президента у ВР, депутат IX скликання ВР від партії Слуга народу Іван Баканов, в.о. глави СБУ Святослав Вакарчук, голова партії Голос, музикант, депутат IX скликання ВР Олександр Ткаченко, генеральний директор 1+1 медіа, депутат IX скликання ВР від партії Слуга народу Олексій Вадатурський, гендиректор агрокомпанії Нібулон Віталій Кличко, мер Києва Олексій Гончарук, заступник голови Офісу президента Андрій Веревський, головний акціонер холдингу Кернел Груп Андрій Коболєв, глава правління НАК Нафтогаз України Юрій Бойко, голова партії Опозиційна платформа — За життя, депутат IX скликання ВР Артем Ситник, очільник НАБУ Олександр Данилюк, секретар РНБО Вадим Новінський, бізнесмен, депутат IX скликання ВР від Опозиційного блоку Максим Нефьодов, голова Державної митної служби Сергій Льовочкін, бізнесмен, політик, депутат IX скликання ВР від партії Опозиційна платформа – За життя Галина та Олександр Гереги, власники мережі гіпермаркетів Епіцентр (Олександр — депутат IX скликання ВР) В'ячеслав Климов, співвласник компанії Нова пошта Андрій Герус, представник президента в Кабміні, депутат IX скликання ВР від партії Слуга народу Віктор Іванчик, засновник і гендиректор агропромислового холдингу Астарта Єпіфаній, глава ПЦУ Сергій Тігіпко, акціонер групи ТАС Давид Арахамія, депутат IX скликання ВР від партії Слуга народу Вадим Пристайко, заступник глави Офісу президента Владислав Рашкован, заступник виконавчого директора від України в МВФ Сергій Жадан, поет, письменник, громадський діяч Андрій Портнов, юрист, в минулому заступник глави Адміністрації президента Януковича Олександр Ярославський, власник і президент групи DCH Айварас Абромавичус, глава наглядової ради державного концерну Укроборонпром Юлія Клименко, депутат IX скликання ВР від партії Голос Василь Ломаченко, боксер, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, найкращий боксер світу за версією журналу The Ring Олександр Усик, боксер, чемпіон світу за версіями WBO, WBC, IBF, WBA Олена Зеленська, перша леді Олена Танасевич, глава Вищого антикорупційного суду Онуфрій, глава УПЦ МП Дмитро Фірташ, бізнесмен, власник Group DF Руслан Хомчак, глава Генштабу Геннадій Кернес, мер Харкова Яків Смолій, голова НБУ Ігор Гуменний, власник і президент UBC Group, співзасновник Союзу українських підприємців Борис Філатов, мер Дніпра Василь Хмельницький, бізнесмен, засновник UFuture Investment Group і K. Fund Володимир Галантернік, бізнесмен Олександр Ройтбурд, художник, директор Одеського художнього музею Віталій Шабунін, глава правління Центру протидії корупції Сергій Верланов, глава Державної податкової служби Юлія Мостова, головний редактор видання Дзеркало тижня Костянтин Жеваго, співвласник і головний виконавчий директор компанії Ferrexpo Роман Труба, директор ДБР Сергій Князєв, глава Національної поліції Володимир Гройсман, прем'єр-міністр Євген Комаровський, педіатр Владислав Чечоткін, співвласник магазину Rozetka.ua Андрій Ставніцер, співвласник і генеральний директор порту Група терміналів ТІС Мустафа Джемілєв, лідер кримських татар Назар Холодницький, очільник САП Ярослав Грицак, історик, професор Українського католицького університету, директор Інституту історичних досліджень ЛНУ Віталій Антонов, голова наглядової ради Галнафтогазу Володимир Бородянський, радник президента з гуманітарних питань, екс-директор StarLightMedia Павло Фукс, бізнесмен Володимир Костельман, гендиректор і власник Fozzy Group Ольга Кудиненко, засновниця благодійного фонду Таблеточки Григорій Суркіс, бізнесмен Ірина Бекешкіна, соціолог, директор фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Філя Жебровська, голова наглядової ради компанії Фармак Уляна Супрун, в.о. міністра охорони здоров'я Вікторія Тігіпко, керуючий партнер інвестиційної компанії TA Ventures Еліна Світоліна, тенісистка, одна з найбільш високооплачуваних спортсменок світу Геннадій Буткевич, співвласник корпорації АТБ Євген Черняк, головний виконавчий директор холдингу Global Spirits Кирило Тимошенко, заступник глави Офісу президента Святослав Шевчук, глава УГКЦ Костянтин Григоришин, бізнесмен, власник ФПГ Енергетичний стандарт Сергій Лозниця, кінорежисер Віталій Хомутинник, бізнесмен Дмитро Гордон, засновник видання Гордон, головний редактор таблоїду Бульвар Гордона Андрій Садовий, мер Львова Ірина Геращенко, перший віце-спікер ВР VIII скликання Ахтем Сеітаблаєв, кінорежисер, актор Сергій Тарута, депутат ВР IX скликання від Батьківщини, співвласник Української гірничо-металургійної компанії Андрій Пишний, глава Ощадбанку Михайло Радуцький, бізнесмен, засновник клініки Борис Влад Троїцький, режисер, засновник театру Дах, груп ДахаБраха і Dakh Daughters, проекту Nova Opera і фестивалю Гогольфест Джамала, співачка Віталій Портников, журналіст Ольга Харлан, 6-разова чемпіонка світу і 8-кратна чемпіонка Європи з фехтування 24 моряки, українські військові моряки, захоплені Росією 25 листопада 2018 року в Керченській протоці і досі незаконно утримувані Кремлем.

Читайте також: Кличко під час відпустки ефектно відповів Богдану на тролінг