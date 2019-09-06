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Еліна Світоліна програла Серені Вільямс у півфіналі US Open: відео матчу
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Перша ракетка України Еліна Світоліна поступилася американці Серені Вільямс у поєдинку 1/2 фіналу заключного в цьому сезоні турніру серії Grand Slam – Відкритого чемпіонату США з тенісу. Українська тенісистка не зможе поборотися за перемогу на турнірі, але підніметься на третє місце в рейтингу WTA.
Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогли пробитися в перший в кар'єрі фінал турніру "Великого шолома" US Open. У півфіналі перша ракетка України поступилася титулованій американській тенісистці Серені Вільямс – 3:6, 1:6.
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Матч складався драматично для українки. Уже в першому сеті вона втратила два брейка. 37-річна Вільямс ідеально змінювала кут удару з найглибшого до гострого, через що Світоліній доводилося багато рухатися по корту. Поєдинок тривав 1 години 10 хвилин.
Це була перша зустріч тенісисток з пам'ятного поєдинку на Олімпіаді 2016, де Світоліна здобула єдину перемогу над легендарною американкою. На рахунку Серени вже п'ять перемог.
Проте, Еліна Світоліна в новому рейтингу Жіночої тенісної асоціації підніметься на третє місце.
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