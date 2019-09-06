Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна

Еліна Світоліна програла Серені Вільямс у півфіналі US Open: відео матчу

  • 12
Еліна Світоліна програла Серені Вільямс - фото 1
Еліна Світоліна програла Серені Вільямс / Getty

Перша ракетка України Еліна Світоліна поступилася американці Серені Вільямс у поєдинку 1/2 фіналу заключного в цьому сезоні турніру серії Grand Slam – Відкритого чемпіонату США з тенісу. Українська тенісистка не зможе поборотися за перемогу на турнірі, але підніметься на третє місце в рейтингу WTA.

Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогли пробитися в перший в кар'єрі фінал турніру "Великого шолома" US Open. У півфіналі перша ракетка України поступилася титулованій американській тенісистці Серені Вільямс – 3:6, 1:6.

І ще: Євген Коноплянка дебютував за Шахтар: фото і відео, як це було

Матч складався драматично для українки. Уже в першому сеті вона втратила два брейка. 37-річна Вільямс ідеально змінювала кут удару з найглибшого до гострого, через що Світоліній доводилося багато рухатися по корту. Поєдинок тривав 1 години 10 хвилин.

Це була перша зустріч тенісисток з пам'ятного поєдинку на Олімпіаді 2016, де Світоліна здобула єдину перемогу над легендарною американкою. На рахунку Серени вже п'ять перемог.

Проте, Еліна Світоліна в новому рейтингу Жіночої тенісної асоціації підніметься на третє місце.

Читайте також: Світоліна вперше вийшла у півфінал US Open: відома наступна суперниця українки

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Кріпосна 2 сезон 5, 6 серія: дивитись онлайн продовження серіалу СТБ
  • 04 вересня, 20:45
  • 6399
Говори українською красиво! 10 колоритних слів, які збагатять твою мову
  • 04 вересня, 19:10
  • 1690
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1733160
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт