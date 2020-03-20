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Карантин Коронавірус

Світоліна показала, як тренується під час карантину

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Світоліна - фото 1
Світоліна / instagram

Перша ракетка України і п'ята ракетка світу Еліна Світоліна показала, як тренується під час карантину. Шанувальник у захваті від красуні!

На своїй сторінці в Instagram тенісистка поділилася відео тренування.

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За словами Світоліної, достатньо 30-40 хвилин на день, щоб зміцнити тіло та підвищити імунітет.

"Привіт! Я знаю, що всі переживають непростий час. Але карантин дозволяє нам відволіктися і на деякі корисні речі. Достатньо всього 30-40 хвилин в день, щоб підвищити імунітет і трохи зміцнити своє тіло. Тому я вирішила поділитися з вами комплексом своїх домашніх вправ", – написала Світоліна.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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